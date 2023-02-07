https://ria.ru/20230207/koronavirus-1850219790.html
За сутки в Москве госпитализировали 156 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировали 156 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2023
За сутки в Москве госпитализировали 156 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 1 523 случая COVID-19, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:22
2023-02-07T11:22
2023-02-07T11:22
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1 523 случая COVID-19, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1 523, госпитализированы - 156 человек, выздоровели - 3 173 человека, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 363 680 случаев коронавируса, выздоровели 3 164 183 человека, умерли 47 969 человек.
https://ria.ru/20230126/pandemiya-1847601260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
За сутки в Москве госпитализировали 156 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявили 1523 новых случая COVID-19, умерли 10 человек