https://ria.ru/20230207/koronavirus-1850216804.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 98 новых случаев COVID-19, госпитализировано 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:10

2023-02-07T11:10

2023-02-07T11:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 98 новых случаев COVID-19, госпитализировано 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 98, госпитализировано 42 человека, выздоровело 354 человека", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 112 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более семи тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19