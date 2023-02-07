https://ria.ru/20230207/koronavirus-1850216804.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 98 новых случаев COVID-19, госпитализировано 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:10
2023-02-07T11:10
2023-02-07T11:10
распространение коронавируса
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 98 новых случаев COVID-19, госпитализировано 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 98, госпитализировано 42 человека, выздоровело 354 человека", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 112 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более семи тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 98 новых случаев COVID-19