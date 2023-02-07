https://ria.ru/20230207/koronavirus-1850214352.html

В России за сутки госпитализировали 1445 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1445 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1445 человек с COVID-19

Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:03

2023-02-07T11:03

2023-02-07T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1445 человек, на 221,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 67 субъектах, снижение - в семи регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 455 человек, или на 68,8% больше в сравнении с 6 февраля 2023 года. Выявлено 7 615 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19