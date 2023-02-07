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В России за сутки госпитализировали 1445 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230207/koronavirus-1850214352.html
В России за сутки госпитализировали 1445 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1445 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1445 человек с COVID-19
Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:03
2023-02-07T11:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1445 человек, на 221,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 67 субъектах, снижение - в семи регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 455 человек, или на 68,8% больше в сравнении с 6 февраля 2023 года. Выявлено 7 615 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:03 07.02.2023
 
В России за сутки госпитализировали 1445 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 7615 новых случаев COVID-19, умерли 43 человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1445 человек, на 221,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 67 субъектах, снижение - в семи регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах.
"Выздоровело за сутки 8 455 человек, или на 68,8% больше в сравнении с 6 февраля 2023 года. Выявлено 7 615 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.
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