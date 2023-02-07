https://ria.ru/20230207/kontrol-1850377198.html

Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части дома в Ефремове

Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части дома в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023

Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части дома в Ефремове

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщается... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:32

2023-02-07T18:32

2023-02-07T18:37

происшествия

жилье

тульская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения части дома в Тульской области."Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о произошедшем", - говорится в сообщении.Как уточняется, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что следствием установлено, что во вторник в результате взрыва газа обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Химиков. Количество пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230207/dom-1850378996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, взрыв газа в жилом доме в ефремове