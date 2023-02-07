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Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части дома в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
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Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части дома в Ефремове
Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части дома в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части дома в Ефремове
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщается... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:32
2023-02-07T18:37
происшествия
жилье
тульская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения части дома в Тульской области."Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о произошедшем", - говорится в сообщении.Как уточняется, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что следствием установлено, что во вторник в результате взрыва газа обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Химиков. Количество пострадавших уточняется.
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происшествия, жилье, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, взрыв газа в жилом доме в ефремове
Происшествия, Жилье, Тульская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
18:32 07.02.2023 (обновлено: 18:37 07.02.2023)
 
Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части дома в Ефремове

СК: Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части жилого дома в Ефремове

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения части дома в Тульской области.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о произошедшем", - говорится в сообщении.
Как уточняется, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что следствием установлено, что во вторник в результате взрыва газа обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Химиков. Количество пострадавших уточняется.
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 18:36
Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок
 
ПроисшествияЖильеТульская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВзрыв газа в жилом доме в Ефремове
 
 
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