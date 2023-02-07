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РЭЦ начал прием заявок на компенсацию затрат от продавцов спецтехники - РИА Новости, 07.02.2023
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РЭЦ начал прием заявок на компенсацию затрат от продавцов спецтехники
РЭЦ начал прием заявок на компенсацию затрат от продавцов спецтехники - РИА Новости, 07.02.2023
РЭЦ начал прием заявок на компенсацию затрат от продавцов спецтехники
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) начал прием заявок от производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации части затрат, понесенных... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:11
2023-02-07T14:15
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) начал прием заявок от производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, на 2023 год, сообщает центр.Прием заявок на участие в отборе завершится 1 марта 2023 года в 19:00 (мск)."Это программа, позволяющая компенсировать производителям предоставленную иностранным дилерам скидку на оборудование в размере до 15%", - сообщает РЭЦ.Подать заявку на получение этой меры господдержки может производитель, который реализует продукцию иностранным дилерам.При этом, оборудование должно быть произведено в России (подтверждается заключением Минпромторга России № 719) не ранее 1 января 2022 года, договор с дилером должен быть заключен не ранее 1 ноября 2022 года и в нем должна быть закреплено условие гарантии обратного выкупа продукции, а также продукция должна быть отправлена на экспорт не ранее 1 января 2023 года.Поддержка оказывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 24 октября 2018 г. № 1269 и реализуется Минпромторгом России совместно с Российским экспортным центром.Для участия в отборе компании необходимо подать заявку в Российский экспортный центр, приложив необходимый пакет документов, список можно найти по ссылке.Подробнее узнать о том, как правильно подготовить и подать документы, можно будет узнать на вебинаре 8 февраля в 13:00 (мск) на сайте РЭЦ, код доступа: 80913. "Также по вопросу подачи документов на участие в отборе вы можете обращаться к старшему эксперту по администрированию субсидий Дмитрию Славину (тел.: +7(495) 937-47-47 доб. 2085, моб.: +7(915) 390-28-43, e-mail: slavin@exportcenter.ru", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20230131/onlayn-zayavki-1848744420.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, китай, снг
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Китай, СНГ
14:11 07.02.2023 (обновлено: 14:15 07.02.2023)
 

РЭЦ начал прием заявок на компенсацию затрат от продавцов спецтехники

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) начал прием заявок от производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, на 2023 год, сообщает центр.
Прием заявок на участие в отборе завершится 1 марта 2023 года в 19:00 (мск).
"Это программа, позволяющая компенсировать производителям предоставленную иностранным дилерам скидку на оборудование в размере до 15%", - сообщает РЭЦ.
"Данная мера господдержки позволяет наращивать экспорт сельскохозяйственного оборудования, дорожно-строительной техники и другого специализированного оборудования в дружественные государства, в том числе страны СНГ и Китай. Компенсация предоставленной дилерам скидки позволяет сделать российскую продукцию более конкурентоспособной и привлекательной для покупателей", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подать заявку на получение этой меры господдержки может производитель, который реализует продукцию иностранным дилерам.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 17:21
РЭЦ: прием онлайн-заявок на господдержку продукции АПК начнется 1 февраля
При этом, оборудование должно быть произведено в России (подтверждается заключением Минпромторга России № 719) не ранее 1 января 2022 года, договор с дилером должен быть заключен не ранее 1 ноября 2022 года и в нем должна быть закреплено условие гарантии обратного выкупа продукции, а также продукция должна быть отправлена на экспорт не ранее 1 января 2023 года.
Поддержка оказывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 24 октября 2018 г. № 1269 и реализуется Минпромторгом России совместно с Российским экспортным центром.
Для участия в отборе компании необходимо подать заявку в Российский экспортный центр, приложив необходимый пакет документов, список можно найти по ссылке.
Подробнее узнать о том, как правильно подготовить и подать документы, можно будет узнать на вебинаре 8 февраля в 13:00 (мск) на сайте РЭЦ, код доступа: 80913. "Также по вопросу подачи документов на участие в отборе вы можете обращаться к старшему эксперту по администрированию субсидий Дмитрию Славину (тел.: +7(495) 937-47-47 доб. 2085, моб.: +7(915) 390-28-43, e-mail: slavin@exportcenter.ru", - заключили в РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября 2022, 14:00
РЭЦ: начался прием заявок экспортеров на компенсацию затрат сертификации
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияКитайСНГ
 
 
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