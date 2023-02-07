https://ria.ru/20230207/kompensatsiya-1850285196.html

РЭЦ начал прием заявок на компенсацию затрат от продавцов спецтехники

РЭЦ начал прием заявок на компенсацию затрат от продавцов спецтехники - РИА Новости, 07.02.2023

РЭЦ начал прием заявок на компенсацию затрат от продавцов спецтехники

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) начал прием заявок от производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации части затрат, понесенных... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:11

2023-02-07T14:11

2023-02-07T14:15

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

китай

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) начал прием заявок от производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, на 2023 год, сообщает центр.Прием заявок на участие в отборе завершится 1 марта 2023 года в 19:00 (мск)."Это программа, позволяющая компенсировать производителям предоставленную иностранным дилерам скидку на оборудование в размере до 15%", - сообщает РЭЦ.Подать заявку на получение этой меры господдержки может производитель, который реализует продукцию иностранным дилерам.При этом, оборудование должно быть произведено в России (подтверждается заключением Минпромторга России № 719) не ранее 1 января 2022 года, договор с дилером должен быть заключен не ранее 1 ноября 2022 года и в нем должна быть закреплено условие гарантии обратного выкупа продукции, а также продукция должна быть отправлена на экспорт не ранее 1 января 2023 года.Поддержка оказывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 24 октября 2018 г. № 1269 и реализуется Минпромторгом России совместно с Российским экспортным центром.Для участия в отборе компании необходимо подать заявку в Российский экспортный центр, приложив необходимый пакет документов, список можно найти по ссылке.Подробнее узнать о том, как правильно подготовить и подать документы, можно будет узнать на вебинаре 8 февраля в 13:00 (мск) на сайте РЭЦ, код доступа: 80913. "Также по вопросу подачи документов на участие в отборе вы можете обращаться к старшему эксперту по администрированию субсидий Дмитрию Славину (тел.: +7(495) 937-47-47 доб. 2085, моб.: +7(915) 390-28-43, e-mail: slavin@exportcenter.ru", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20230131/onlayn-zayavki-1848744420.html

https://ria.ru/20221024/rets-1826264161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, китай, снг