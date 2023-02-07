https://ria.ru/20230207/kollektory-1850186231.html

Володин опубликовал опрос о наказании для коллекторов за угрозы

Володин опубликовал опрос о наказании для коллекторов за угрозы - РИА Новости, 07.02.2023

Володин опубликовал опрос о наказании для коллекторов за угрозы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о поддержке законопроекта, который вводит наказание до 10 лет лишения свободы для... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:00

2023-02-07T09:00

2023-02-07T09:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о поддержке законопроекта, который вводит наказание до 10 лет лишения свободы для коллекторов, если они применяют насилие и угрозы, около 96% проголосовавших высказались за данную инициативу. Володин предложил своим читателям три ответа: (1) "Да", (2) "Нет", (3) "Все равно". Введение такого наказания поддержали 96% проголосовавших, не поддержали такое наказание 1% респондентов, ответили, что им все равно - 3%. К настоящему времени в опросе приняли участие более 28 тысяч пользователей. Законопроектом предлагается оценивать как общественно опасные деяния действия коллекторов по возврату просроченной задолженности, сопряженные с применением насилия или угрозами его применения. За такие деяния предусматривается наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230203/kollektor-1849509789.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, россия