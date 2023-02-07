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Володин опубликовал опрос о наказании для коллекторов за угрозы - РИА Новости, 07.02.2023
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Володин опубликовал опрос о наказании для коллекторов за угрозы
Володин опубликовал опрос о наказании для коллекторов за угрозы - РИА Новости, 07.02.2023
Володин опубликовал опрос о наказании для коллекторов за угрозы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о поддержке законопроекта, который вводит наказание до 10 лет лишения свободы для... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:00
2023-02-07T09:00
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о поддержке законопроекта, который вводит наказание до 10 лет лишения свободы для коллекторов, если они применяют насилие и угрозы, около 96% проголосовавших высказались за данную инициативу. Володин предложил своим читателям три ответа: (1) "Да", (2) "Нет", (3) "Все равно". Введение такого наказания поддержали 96% проголосовавших, не поддержали такое наказание 1% респондентов, ответили, что им все равно - 3%. К настоящему времени в опросе приняли участие более 28 тысяч пользователей. Законопроектом предлагается оценивать как общественно опасные деяния действия коллекторов по возврату просроченной задолженности, сопряженные с применением насилия или угрозами его применения. За такие деяния предусматривается наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
09:00 07.02.2023
 
Володин опубликовал опрос о наказании для коллекторов за угрозы

Володин опубликовал опрос о наказании до десяти лет колонии для коллекторов за угрозы

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о поддержке законопроекта, который вводит наказание до 10 лет лишения свободы для коллекторов, если они применяют насилие и угрозы, около 96% проголосовавших высказались за данную инициативу.
Володин предложил своим читателям три ответа: (1) "Да", (2) "Нет", (3) "Все равно".
Введение такого наказания поддержали 96% проголосовавших, не поддержали такое наказание 1% респондентов, ответили, что им все равно - 3%.
К настоящему времени в опросе приняли участие более 28 тысяч пользователей.
Законопроектом предлагается оценивать как общественно опасные деяния действия коллекторов по возврату просроченной задолженности, сопряженные с применением насилия или угрозами его применения. За такие деяния предусматривается наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.
Работа коллектора - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 13:50
Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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