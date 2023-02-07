https://ria.ru/20230207/kiberbezopasnost-1850339257.html
США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских
США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских - РИА Новости, 07.02.2023
США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских
Вашингтону не нужны сейчас переговоры с Москвой по кибербезопасности, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:33
2023-02-07T16:33
2023-02-07T16:33
в мире
россия
андрей крутских
сша
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вашингтону не нужны сейчас переговоры с Москвой по кибербезопасности, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. По его словам, Вашингтон активно вербует хакеров-наемников и тренирует IT-армию, задействует потенциал своих союзников для атак на российскую инфраструктуру. -
https://ria.ru/20230207/utechka-1850173259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, андрей крутских, сша
В мире, Россия, Андрей Крутских, США
США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских
Спецпредставитель Крутских: Вашингтону не нужны переговоры с Москвой по кибербезопасности