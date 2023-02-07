https://ria.ru/20230207/kiberbezopasnost-1850339257.html

США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских

США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских - РИА Новости, 07.02.2023

США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских

Вашингтону не нужны сейчас переговоры с Москвой по кибербезопасности, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:33

2023-02-07T16:33

2023-02-07T16:33

в мире

россия

андрей крутских

сша

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вашингтону не нужны сейчас переговоры с Москвой по кибербезопасности, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. По его словам, Вашингтон активно вербует хакеров-наемников и тренирует IT-армию, задействует потенциал своих союзников для атак на российскую инфраструктуру. -

https://ria.ru/20230207/utechka-1850173259.html

россия

сша

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, андрей крутских, сша