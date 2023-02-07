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США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских - РИА Новости, 07.02.2023
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США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских
США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских - РИА Новости, 07.02.2023
США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских
Вашингтону не нужны сейчас переговоры с Москвой по кибербезопасности, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:33
2023-02-07T16:33
в мире
россия
андрей крутских
сша
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вашингтону не нужны сейчас переговоры с Москвой по кибербезопасности, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. По его словам, Вашингтон активно вербует хакеров-наемников и тренирует IT-армию, задействует потенциал своих союзников для атак на российскую инфраструктуру. -
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в мире, россия, андрей крутских, сша
В мире, Россия, Андрей Крутских, США
16:33 07.02.2023
 
США не нужны переговоры с Россией по кибербезопасности, заявил Крутских

Спецпредставитель Крутских: Вашингтону не нужны переговоры с Москвой по кибербезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вашингтону не нужны сейчас переговоры с Москвой по кибербезопасности, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Переговоры сегодняшнему Вашингтону не нужны, в них с нами уступок нынешняя администрация не может, а диктат не проходит - туфту мы не перевариваем", - сказал он в ходе "Инфофорума".
По его словам, Вашингтон активно вербует хакеров-наемников и тренирует IT-армию, задействует потенциал своих союзников для атак на российскую инфраструктуру. -
Хакер - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 05:37
IT-специалист рассказал, как проверить утечку своих данных
 
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