https://ria.ru/20230207/khimki-1850340498.html

Администрация Химок поддержит семью пострадавшей в поножовщине девочки

Администрация Химок поддержит семью пострадавшей в поножовщине девочки - РИА Новости, 07.02.2023

Администрация Химок поддержит семью пострадавшей в поножовщине девочки

Администрация городского округа Химки находится на связи с семьей ученицы пятого класса, которую ударила ножом одноклассница, будет оказана необходимая... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:37

2023-02-07T16:37

2023-02-07T16:37

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Администрация городского округа Химки находится на связи с семьей ученицы пятого класса, которую ударила ножом одноклассница, будет оказана необходимая поддержка, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации округа. Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой "ножевые ранения", пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии. "Администрация городского округа Химки находится на постоянной связи с семьей пострадавшей девочки и окажет всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении. Отмечается, что на базе Химкинской областной больницы девочке была оказана экстренная медицинская помощь, сейчас её вертолетом переводят в детское специализированное медицинское учреждение. На место случившегося сразу после поступления информации о ЧП выехали должностные лица Управления по образованию администрации округа. Также информация была направлена профильным ведомствам, в частности, органам опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних, уполномоченному по правам ребенка в Московской области "Все необходимые поручения даны лично главой Химок Дмитрием Владимировичем Волошиным. Проведено оперативное совещание с руководителями образовательных организаций округа. Во всех школах проводится проверка. Усилены меры безопасности. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230207/debosh-1850333321.html

https://ria.ru/20230207/prigovor-1850323616.html

химки

московская область (подмосковье)

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происшествия, химки, московская область (подмосковье), россия