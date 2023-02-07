В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, заявил Дегтярев
Дегтярев: в Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, планируется участие клуба в Высшей лиге чемпионата страны, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
"Традиции и школа есть: волейболисты региона становились призерами Олимпийских игр в 1972, 2012 и 2021 годах. У нас богатая история женского волейбола: хабаровский "Самородок" блистал на всероссийском уровне. Но в 2012 году команда прекратила свое существование. Сегодня мы приняли решение возродить женскую команду, и работа по её формированию уже начата. Планируем, что в следующем сезоне клуб примет участие в Высшей лиге чемпионата России", - написал Дегтярев.
Хабаровский край должен снова греметь на всю страну, добавил глава региона. По данным краевого правительства, возрождение женской команды по волейболу стало главной темой рабочей встречи губернатора с представителями Хабаровской краевой федерации волейбола и юными волейболистками. Мероприятие состоялось на площадке универсального спорткомплекса стадиона имени Ленина в региональном центре.
На встрече также губернатор обратил внимание, что регион отметит 100-летие отечественного волейбола. В честь юбилея с 23 по 26 февраля в спорткомплексе стадиона имени Ленина в Хабаровске впервые пройдет фестиваль волейбола на Кубок губернатора. Заявки на участие подали 48 дальневосточных команд из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей, уточнил Дегтярев.
Волейбол – один из самых популярных видов спорта в Хабаровском крае. Им занимается около 17 тысяч человек.