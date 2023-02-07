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В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, заявил Дегтярев - РИА Новости, 07.02.2023
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Хабаровский край
https://ria.ru/20230207/khabarovsk-1850180306.html
В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, заявил Дегтярев
В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, заявил Дегтярев - РИА Новости, 07.02.2023
В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, заявил Дегтярев
В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, планируется участие клуба в Высшей лиге чемпионата страны, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T07:57
2023-02-07T07:57
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
забайкальский край
михаил дегтярев
олимпийские игры
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ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, планируется участие клуба в Высшей лиге чемпионата страны, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Хабаровский край должен снова греметь на всю страну, добавил глава региона. По данным краевого правительства, возрождение женской команды по волейболу стало главной темой рабочей встречи губернатора с представителями Хабаровской краевой федерации волейбола и юными волейболистками. Мероприятие состоялось на площадке универсального спорткомплекса стадиона имени Ленина в региональном центре. На встрече также губернатор обратил внимание, что регион отметит 100-летие отечественного волейбола. В честь юбилея с 23 по 26 февраля в спорткомплексе стадиона имени Ленина в Хабаровске впервые пройдет фестиваль волейбола на Кубок губернатора. Заявки на участие подали 48 дальневосточных команд из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей, уточнил Дегтярев. Волейбол – один из самых популярных видов спорта в Хабаровском крае. Им занимается около 17 тысяч человек.
https://ria.ru/20230202/debaltsevo-1849129630.html
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хабаровский край, хабаровск, забайкальский край, михаил дегтярев, олимпийские игры
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровск, Забайкальский край, Михаил Дегтярев, Олимпийские игры
07:57 07.02.2023
 
В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, заявил Дегтярев

Дегтярев: в Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, планируется участие клуба в Высшей лиге чемпионата страны, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
"Традиции и школа есть: волейболисты региона становились призерами Олимпийских игр в 1972, 2012 и 2021 годах. У нас богатая история женского волейбола: хабаровский "Самородок" блистал на всероссийском уровне. Но в 2012 году команда прекратила свое существование. Сегодня мы приняли решение возродить женскую команду, и работа по её формированию уже начата. Планируем, что в следующем сезоне клуб примет участие в Высшей лиге чемпионата России", - написал Дегтярев.
Хабаровский край должен снова греметь на всю страну, добавил глава региона. По данным краевого правительства, возрождение женской команды по волейболу стало главной темой рабочей встречи губернатора с представителями Хабаровской краевой федерации волейбола и юными волейболистками. Мероприятие состоялось на площадке универсального спорткомплекса стадиона имени Ленина в региональном центре.
На встрече также губернатор обратил внимание, что регион отметит 100-летие отечественного волейбола. В честь юбилея с 23 по 26 февраля в спорткомплексе стадиона имени Ленина в Хабаровске впервые пройдет фестиваль волейбола на Кубок губернатора. Заявки на участие подали 48 дальневосточных команд из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей, уточнил Дегтярев.
Волейбол – один из самых популярных видов спорта в Хабаровском крае. Им занимается около 17 тысяч человек.
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Хабаровский крайХабаровский крайХабаровскЗабайкальский крайМихаил ДегтяревОлимпийские игры
 
 
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