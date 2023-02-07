https://ria.ru/20230207/khabarovsk-1850180306.html

В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, заявил Дегтярев

В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, заявил Дегтярев - РИА Новости, 07.02.2023

В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, заявил Дегтярев

В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, планируется участие клуба в Высшей лиге чемпионата страны, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T07:57

2023-02-07T07:57

2023-02-07T07:57

хабаровский край

хабаровский край

хабаровск

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михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае возрождают женскую команду по волейболу, планируется участие клуба в Высшей лиге чемпионата страны, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Хабаровский край должен снова греметь на всю страну, добавил глава региона. По данным краевого правительства, возрождение женской команды по волейболу стало главной темой рабочей встречи губернатора с представителями Хабаровской краевой федерации волейбола и юными волейболистками. Мероприятие состоялось на площадке универсального спорткомплекса стадиона имени Ленина в региональном центре. На встрече также губернатор обратил внимание, что регион отметит 100-летие отечественного волейбола. В честь юбилея с 23 по 26 февраля в спорткомплексе стадиона имени Ленина в Хабаровске впервые пройдет фестиваль волейбола на Кубок губернатора. Заявки на участие подали 48 дальневосточных команд из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей, уточнил Дегтярев. Волейбол – один из самых популярных видов спорта в Хабаровском крае. Им занимается около 17 тысяч человек.

https://ria.ru/20230202/debaltsevo-1849129630.html

хабаровский край

хабаровск

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хабаровский край, хабаровск, забайкальский край, михаил дегтярев, олимпийские игры