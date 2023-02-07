https://ria.ru/20230207/kakhovka-1850192945.html

Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки

Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки - РИА Новости, 07.02.2023

Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки

Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки и 10 населенных пунктов в Херсонской области, обесточенных после удара украинских... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:47

2023-02-07T09:47

2023-02-07T10:30

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки и 10 населенных пунктов в Херсонской области, обесточенных после удара украинских войск, сообщается в телеграм-канале администрации округа. Ранее администрация сообщила, что в результате ночного обстрела украинскими войсками подстанции Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области осталась без электричества, водоснабжения и водоотведения. Сотрудники городской администрации установили генераторы на отделениях почты для того, чтобы продолжались выплаты пенсий, горводоканал начал развоз питьевой воды по дворам, сообщили в администрации. Медицинские работники, общественная приемная и центр выдачи гуманитарной помощи продолжают работу.

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новая каховка, херсонская область , происшествия