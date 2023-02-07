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Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки - РИА Новости, 07.02.2023
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Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки
Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки - РИА Новости, 07.02.2023
Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки
Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки и 10 населенных пунктов в Херсонской области, обесточенных после удара украинских... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:47
2023-02-07T10:30
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки и 10 населенных пунктов в Херсонской области, обесточенных после удара украинских войск, сообщается в телеграм-канале администрации округа. Ранее администрация сообщила, что в результате ночного обстрела украинскими войсками подстанции Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области осталась без электричества, водоснабжения и водоотведения. Сотрудники городской администрации установили генераторы на отделениях почты для того, чтобы продолжались выплаты пенсий, горводоканал начал развоз питьевой воды по дворам, сообщили в администрации. Медицинские работники, общественная приемная и центр выдачи гуманитарной помощи продолжают работу.
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
09:47 07.02.2023 (обновлено: 10:30 07.02.2023)
 
Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки

Власти Новой Каховки сообщили о работах по восстановлению электроснабжения после обстрела

© Администрация Новокаховского городского округаНочью, 7 февраля, ВФУ нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке
Ночью, 7 февраля, ВФУ нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке
© Администрация Новокаховского городского округа
Ночью, 7 февраля, ВФУ нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки и 10 населенных пунктов в Херсонской области, обесточенных после удара украинских войск, сообщается в телеграм-канале администрации округа.
Ранее администрация сообщила, что в результате ночного обстрела украинскими войсками подстанции Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области осталась без электричества, водоснабжения и водоотведения.
"По состоянию на 09.00 работниками Херсоноблэнерго ведутся работы по восстановлению электроснабжения Новокаховского городского округа, которое на данный момент отсутствует в связи с украинским артиллерийским обстрелом электроподстанции", - говорится в сообщении.
Сотрудники городской администрации установили генераторы на отделениях почты для того, чтобы продолжались выплаты пенсий, горводоканал начал развоз питьевой воды по дворам, сообщили в администрации. Медицинские работники, общественная приемная и центр выдачи гуманитарной помощи продолжают работу.
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