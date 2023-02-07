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Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ
Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023
Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ
Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения после ночного удара украинских войск по... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:56
2023-02-07T08:56
2023-02-07T09:06
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения после ночного удара украинских войск по электроподстанции, сообщили местные власти."Ночью 7 февраля нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке. В результате удара Новая Каховка и ещё десять населенных пунктов городского округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения", - сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.В городе и регионе начались перебои со связью. Власти предпринимают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
08:56 07.02.2023 (обновлено: 09:06 07.02.2023)
Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ
Новая Каховка осталась без воды и света после ночного удара ВСУ по электроподстанции