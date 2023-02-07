https://ria.ru/20230207/kakhovka-1850185817.html

Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ

Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023

Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ

Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения после ночного удара украинских войск по... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:56

2023-02-07T08:56

2023-02-07T09:06

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения после ночного удара украинских войск по электроподстанции, сообщили местные власти."Ночью 7 февраля нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке. В результате удара Новая Каховка и ещё десять населенных пунктов городского округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения", - сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.В городе и регионе начались перебои со связью. Власти предпринимают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины