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Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/kakhovka-1850185817.html
Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ
Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023
Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ
Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения после ночного удара украинских войск по... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:56
2023-02-07T09:06
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения после ночного удара украинских войск по электроподстанции, сообщили местные власти."Ночью 7 февраля нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке. В результате удара Новая Каховка и ещё десять населенных пунктов городского округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения", - сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.В городе и регионе начались перебои со связью. Власти предпринимают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.
новая каховка
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происшествия, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
08:56 07.02.2023 (обновлено: 09:06 07.02.2023)
 
Новая Каховка осталась без воды и света из-за удара ВСУ

Новая Каховка осталась без воды и света после ночного удара ВСУ по электроподстанции

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела в Новой Каховке в Херсонской области
Стела в Новой Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела в Новой Каховке в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Новая Каховка и еще 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения после ночного удара украинских войск по электроподстанции, сообщили местные власти.
"Ночью 7 февраля нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке. В результате удара Новая Каховка и ещё десять населенных пунктов городского округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения", - сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
В городе и регионе начались перебои со связью. Власти предпринимают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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