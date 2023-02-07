https://ria.ru/20230207/it-spetsialisty-1850369375.html

ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов

ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов - РИА Новости, 07.02.2023

ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во вторник вручил благодарственные письма ИТ-специалистам, разработавшим умные приложения и электронные сервисы для... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:27

2023-02-07T18:27

2023-02-07T18:27

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850371009_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_fd51ac8f18fd55a76b1d41c15988e557.jpg

ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во вторник вручил благодарственные письма ИТ-специалистам, разработавшим умные приложения и электронные сервисы для цифровизации экономики и поддержки процессов жизнедеятельности региона, сообщаетпресс-служба облаправительства.Наград удостоились сотрудники Информационно-технического центра и регионального управления цифрового развития. Они создают разработки, направленные на создание комфортной современной цифровой среды в регионе, благодаря их работе регион активно участвует в реализации проекта "Кадры для цифровой экономики". Одна из таких разработок - система принятия решений при чрезвычайных ситуациях, которая, в частности, позволяет найти ближайшее убежище для размещения людей."Вы успешно справляетесь с задачами, которые перед вами стоят, тем самым помогаете развивать регион в современном ключе. Эта работа заслуживает особой благодарности. Надеюсь, ряды талантливых программистов и разработчиков у нас будут только пополняться", – сказал Артамонов на церемонии награждения.

https://ria.ru/20230119/opoveschenie-1845917212.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, технологии