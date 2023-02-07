Рейтинг@Mail.ru
ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20230207/it-spetsialisty-1850369375.html
ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов
ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов - РИА Новости, 07.02.2023
ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во вторник вручил благодарственные письма ИТ-специалистам, разработавшим умные приложения и электронные сервисы для... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:27
2023-02-07T18:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850371009_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_fd51ac8f18fd55a76b1d41c15988e557.jpg
ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во вторник вручил благодарственные письма ИТ-специалистам, разработавшим умные приложения и электронные сервисы для цифровизации экономики и поддержки процессов жизнедеятельности региона, сообщаетпресс-служба облаправительства.Наград удостоились сотрудники Информационно-технического центра и регионального управления цифрового развития. Они создают разработки, направленные на создание комфортной современной цифровой среды в регионе, благодаря их работе регион активно участвует в реализации проекта "Кадры для цифровой экономики". Одна из таких разработок - система принятия решений при чрезвычайных ситуациях, которая, в частности, позволяет найти ближайшее убежище для размещения людей."Вы успешно справляетесь с задачами, которые перед вами стоят, тем самым помогаете развивать регион в современном ключе. Эта работа заслуживает особой благодарности. Надеюсь, ряды талантливых программистов и разработчиков у нас будут только пополняться", – сказал Артамонов на церемонии награждения.
https://ria.ru/20230119/opoveschenie-1845917212.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850371009_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_678fbb9311fb9c65637785d2c963a518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, технологии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Технологии
18:27 07.02.2023
 

ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов

© iStock.com / alvarezПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© iStock.com / alvarez
Программист за работой
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во вторник вручил благодарственные письма ИТ-специалистам, разработавшим умные приложения и электронные сервисы для цифровизации экономики и поддержки процессов жизнедеятельности региона, сообщаетпресс-служба облаправительства.
Наград удостоились сотрудники Информационно-технического центра и регионального управления цифрового развития. Они создают разработки, направленные на создание комфортной современной цифровой среды в регионе, благодаря их работе регион активно участвует в реализации проекта "Кадры для цифровой экономики". Одна из таких разработок - система принятия решений при чрезвычайных ситуациях, которая, в частности, позволяет найти ближайшее убежище для размещения людей.
"Вы успешно справляетесь с задачами, которые перед вами стоят, тем самым помогаете развивать регион в современном ключе. Эта работа заслуживает особой благодарности. Надеюсь, ряды талантливых программистов и разработчиков у нас будут только пополняться", – сказал Артамонов на церемонии награждения.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
19 января, 11:47Липецкая область
В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала