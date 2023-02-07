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ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов
ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов - РИА Новости, 07.02.2023
ИТ-специалистов Липецкой области наградили за разработку цифровых сервисов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во вторник вручил благодарственные письма ИТ-специалистам, разработавшим умные приложения и электронные сервисы для... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:27
2023-02-07T18:27
2023-02-07T18:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
технологии
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ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во вторник вручил благодарственные письма ИТ-специалистам, разработавшим умные приложения и электронные сервисы для цифровизации экономики и поддержки процессов жизнедеятельности региона, сообщаетпресс-служба облаправительства.Наград удостоились сотрудники Информационно-технического центра и регионального управления цифрового развития. Они создают разработки, направленные на создание комфортной современной цифровой среды в регионе, благодаря их работе регион активно участвует в реализации проекта "Кадры для цифровой экономики". Одна из таких разработок - система принятия решений при чрезвычайных ситуациях, которая, в частности, позволяет найти ближайшее убежище для размещения людей."Вы успешно справляетесь с задачами, которые перед вами стоят, тем самым помогаете развивать регион в современном ключе. Эта работа заслуживает особой благодарности. Надеюсь, ряды талантливых программистов и разработчиков у нас будут только пополняться", – сказал Артамонов на церемонии награждения.
https://ria.ru/20230119/opoveschenie-1845917212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, технологии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Технологии
ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во вторник вручил благодарственные письма ИТ-специалистам, разработавшим умные приложения и электронные сервисы для цифровизации экономики и поддержки процессов жизнедеятельности региона, сообщаетпресс-служба облаправительства.
Наград удостоились сотрудники Информационно-технического центра и регионального управления цифрового развития. Они создают разработки, направленные на создание комфортной современной цифровой среды в регионе, благодаря их работе регион активно участвует в реализации проекта "Кадры для цифровой экономики". Одна из таких разработок - система принятия решений при чрезвычайных ситуациях, которая, в частности, позволяет найти ближайшее убежище для размещения людей.
"Вы успешно справляетесь с задачами, которые перед вами стоят, тем самым помогаете развивать регион в современном ключе. Эта работа заслуживает особой благодарности. Надеюсь, ряды талантливых программистов и разработчиков у нас будут только пополняться", – сказал Артамонов
на церемонии награждения.