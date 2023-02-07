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Международный день безопасного Интернета - РИА Новости, 07.02.2023
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Международный день безопасного Интернета
Международный день безопасного Интернета - РИА Новости, 07.02.2023
Международный день безопасного Интернета
Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В 2023 году... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T01:02
2023-02-07T01:02
справки
россия
москва
общероссийский народный фронт
microsoft corporation
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Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В 2023 году он приходится на 7 февраля.Мероприятие стартовало в 2004 году в рамках первого плана действий по обеспечению безопасного интернета как инициатива проекта Европейского Союза SafeBorders.С 2005 года его организатор Insafe – европейская сеть центров безопасного Интернета (SIC). Каждый национальный центр проводит информационно-просветительские кампании, имеет "горячую линию" и тесно сотрудничает с молодежью. В настоящее время День безопасного Интернета вышел за пределы традиционной географической зоны и отмечается примерно в 200 странах и территориях на всех континентах, в том числе и в России. Он ежегодно проходит под девизом "Вместе за лучший Интернет"(Together for a better internet). Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Он предлагает множество возможностей от онлайн-обучения до развлечений. В период пандемии COVID-19 интернет стал важным инструментом общения, а иногда и единственным способом, которым люди могли поддерживать связь со своими друзьями и семьями.Однако вместе с возможностями приходят и риски. Цель Дня безопасного Интернета – повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете.Понятие "интернет-безопасность" входит в более широкие понятия, такие как кибербезопасность и компьютерная безопасность, и включает безопасность браузера и сети, а также правильное поведение в сети. В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2007 году. В области построения безопасного интернета Минкомсвязь России ведет работу по следующим направлениям: установка предупредительных "маячков" для родителей на опасные для детей сайты; блокировка опасного контента; создание в интернете безопасной зоны; обучение детей работе в интернете.В 2008 году был создан проект "Центр безопасного Интернета", позднее ставший Центром безопасности в информационном обществе "Не Допусти!". Целями проекта являются ведение информационно-просветительской работы и повышение осведомленности о безопасном использовании цифровых сервисов, содействие развитию позитивного контента и его популяризация, общественная работа по прекращению оборота противоправного контента, консультативная помощь. Основное внимание в проекте уделяется детям и подросткам, их родителям, учителям и воспитателям, экспертам, социальным работникам. Центр "Не Допусти!" является официальным организатором мероприятий Международного дня безопасного Интернета в России. Официальной российской серией мероприятий Международного дня безопасного Интернета является Неделя безопасного Рунета. Она проходит как в Москве, так и во многих регионах России. Впервые Неделя безопасного Рунета прошла в 2008 году по инициативе региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) и российского офиса Microsoft. Центральным мероприятием Недели является ежегодный международный форум по цифровой безопасности Cyber Security Day. Он проходит при поддержке Общероссийского народного фронта. В 2023 году Неделя безопасного Рунета пройдет 7-14 февраля в 16-й раз. Центральные мероприятия состоятся в Москве, часть из них – в онлайн-формате. Их темы – цифровая безопасность и цифровой позитив.14 февраля на площадке Общественной палаты РФ состоится Cyber Security Day 2023. Главные темы – тренды новых угроз, проблема деструктивного контента, безопасность при передаче данных и пр.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
справки, россия, москва, общероссийский народный фронт, microsoft corporation
Справки, Россия, Москва, Общероссийский народный фронт, Microsoft Corporation
01:02 07.02.2023
 

Международный день безопасного Интернета

© iStock.com / PeopleImagesСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© iStock.com / PeopleImages
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Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В 2023 году он приходится на 7 февраля.
Мероприятие стартовало в 2004 году в рамках первого плана действий по обеспечению безопасного интернета как инициатива проекта Европейского Союза SafeBorders.
С 2005 года его организатор Insafe – европейская сеть центров безопасного Интернета (SIC). Каждый национальный центр проводит информационно-просветительские кампании, имеет "горячую линию" и тесно сотрудничает с молодежью.
В настоящее время День безопасного Интернета вышел за пределы традиционной географической зоны и отмечается примерно в 200 странах и территориях на всех континентах, в том числе и в России.
Он ежегодно проходит под девизом "Вместе за лучший Интернет"(Together for a better internet).
Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Он предлагает множество возможностей от онлайн-обучения до развлечений. В период пандемии COVID-19 интернет стал важным инструментом общения, а иногда и единственным способом, которым люди могли поддерживать связь со своими друзьями и семьями.
Однако вместе с возможностями приходят и риски. Цель Дня безопасного Интернета – повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете.
Понятие "интернет-безопасность" входит в более широкие понятия, такие как кибербезопасность и компьютерная безопасность, и включает безопасность браузера и сети, а также правильное поведение в сети.
В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2007 году.
В области построения безопасного интернета Минкомсвязь России ведет работу по следующим направлениям: установка предупредительных "маячков" для родителей на опасные для детей сайты; блокировка опасного контента; создание в интернете безопасной зоны; обучение детей работе в интернете.
В 2008 году был создан проект "Центр безопасного Интернета", позднее ставший Центром безопасности в информационном обществе "Не Допусти!". Целями проекта являются ведение информационно-просветительской работы и повышение осведомленности о безопасном использовании цифровых сервисов, содействие развитию позитивного контента и его популяризация, общественная работа по прекращению оборота противоправного контента, консультативная помощь. Основное внимание в проекте уделяется детям и подросткам, их родителям, учителям и воспитателям, экспертам, социальным работникам.
Центр "Не Допусти!" является официальным организатором мероприятий Международного дня безопасного Интернета в России.
Официальной российской серией мероприятий Международного дня безопасного Интернета является Неделя безопасного Рунета. Она проходит как в Москве, так и во многих регионах России.
Впервые Неделя безопасного Рунета прошла в 2008 году по инициативе региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) и российского офиса Microsoft. Центральным мероприятием Недели является ежегодный международный форум по цифровой безопасности Cyber Security Day. Он проходит при поддержке Общероссийского народного фронта.
В 2023 году Неделя безопасного Рунета пройдет 7-14 февраля в 16-й раз. Центральные мероприятия состоятся в Москве, часть из них – в онлайн-формате. Их темы – цифровая безопасность и цифровой позитив.
14 февраля на площадке Общественной палаты РФ состоится Cyber Security Day 2023. Главные темы – тренды новых угроз, проблема деструктивного контента, безопасность при передаче данных и пр.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияМоскваОбщероссийский народный фронтMicrosoft Corporation
 
 
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