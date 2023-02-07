Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПрограмму поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области
ТВЕРЬ, 7 фев – РИА Новости. Программа поддержки школьных инициатив впервые будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области. Предполагается, что в программу войдут минимум по одному проекту от каждой территории.
"Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы", – отметил губернатор региона Игорь Руденя.
Программа поддержки школьных инициатив была запущена в Тверской области в 2021 году после обращения юнкора газеты "Вышневолоцкая правда" Марии Козляковой к губернатору на итоговой пресс-конференции. Пилотной территорией для реализации программы стал Вышневолоцкий городской округ.
В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа Тверской области. Было реализовано 40 школьных идей – химическая лаборатория в школе N43, теплица в школе N52 Твери, "Библиотека нашей мечты" в Андреапольской СОШ N3, лаунж-зона в Лесной СОШ и другие инициативы по благоустройству школьных столовых, актовых залов, дворов, игровых и спортивных зон, пространств для отдыха, реализации выставочных проектов.