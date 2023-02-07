https://ria.ru/20230207/initsiativy-1850360313.html

Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области

Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области - РИА Новости, 07.02.2023

Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области

Программа поддержки школьных инициатив впервые будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:41

2023-02-07T17:41

2023-02-07T17:41

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ, 7 фев – РИА Новости. Программа поддержки школьных инициатив впервые будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области. Предполагается, что в программу войдут минимум по одному проекту от каждой территории."Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы", – отметил губернатор региона Игорь Руденя.Программа поддержки школьных инициатив была запущена в Тверской области в 2021 году после обращения юнкора газеты "Вышневолоцкая правда" Марии Козляковой к губернатору на итоговой пресс-конференции. Пилотной территорией для реализации программы стал Вышневолоцкий городской округ.В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа Тверской области. Было реализовано 40 школьных идей – химическая лаборатория в школе N43, теплица в школе N52 Твери, "Библиотека нашей мечты" в Андреапольской СОШ N3, лаунж-зона в Лесной СОШ и другие инициативы по благоустройству школьных столовых, актовых залов, дворов, игровых и спортивных зон, пространств для отдыха, реализации выставочных проектов.

https://ria.ru/20230123/tsentry-1846917555.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь