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Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области - РИА Новости, 07.02.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230207/initsiativy-1850360313.html
Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области
Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области - РИА Новости, 07.02.2023
Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области
Программа поддержки школьных инициатив впервые будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:41
2023-02-07T17:41
тверская область
игорь руденя
тверь
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ТВЕРЬ, 7 фев – РИА Новости. Программа поддержки школьных инициатив впервые будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области. Предполагается, что в программу войдут минимум по одному проекту от каждой территории."Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы", – отметил губернатор региона Игорь Руденя.Программа поддержки школьных инициатив была запущена в Тверской области в 2021 году после обращения юнкора газеты "Вышневолоцкая правда" Марии Козляковой к губернатору на итоговой пресс-конференции. Пилотной территорией для реализации программы стал Вышневолоцкий городской округ.В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа Тверской области. Было реализовано 40 школьных идей – химическая лаборатория в школе N43, теплица в школе N52 Твери, "Библиотека нашей мечты" в Андреапольской СОШ N3, лаунж-зона в Лесной СОШ и другие инициативы по благоустройству школьных столовых, актовых залов, дворов, игровых и спортивных зон, пространств для отдыха, реализации выставочных проектов.
https://ria.ru/20230123/tsentry-1846917555.html
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игорь руденя, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь
17:41 07.02.2023
 

Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПрограмму поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области
Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Программу поддержки школьных инициатив реализуют во всей Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 фев – РИА Новости. Программа поддержки школьных инициатив впервые будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области. Предполагается, что в программу войдут минимум по одному проекту от каждой территории.
"Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы", – отметил губернатор региона Игорь Руденя.
Программа поддержки школьных инициатив была запущена в Тверской области в 2021 году после обращения юнкора газеты "Вышневолоцкая правда" Марии Козляковой к губернатору на итоговой пресс-конференции. Пилотной территорией для реализации программы стал Вышневолоцкий городской округ.
В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа Тверской области. Было реализовано 40 школьных идей – химическая лаборатория в школе N43, теплица в школе N52 Твери, "Библиотека нашей мечты" в Андреапольской СОШ N3, лаунж-зона в Лесной СОШ и другие инициативы по благоустройству школьных столовых, актовых залов, дворов, игровых и спортивных зон, пространств для отдыха, реализации выставочных проектов.
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