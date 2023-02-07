https://ria.ru/20230207/gazoprovod-1850424342.html
В Макеевке горит магистральный газопровод
В Макеевке горит магистральный газопровод - РИА Новости, 07.02.2023
В Макеевке горит магистральный газопровод
В Макеевке (под Донецком) горит магистральный трубопровод. По предварительным данным, возгорание газовой трубы высокого давления произошло после обстрела... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:50
2023-02-07T21:50
2023-02-07T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. В Макеевке (под Донецком) горит магистральный трубопровод. По предварительным данным, возгорание газовой трубы высокого давления произошло после обстрела Червоногвардейского района города украинскими боевиками, сообщает корреспондент РИА Новости. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел Макеевки произошел в 19:40. По городу со стороны населенного пункта Орловка было выпущено шесть снарядов натовского образца калибра 155 мм. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Макеевке горит магистральный газопровод
В Макеевке горит магистральный газопровод, возгорание произошло после обстрела ВСУ