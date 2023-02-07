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Сербия хочет расширить технические возможности для поставок газа в Венгрию - РИА Новости, 07.02.2023
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Сербия хочет расширить технические возможности для поставок газа в Венгрию
Сербия хочет расширить технические возможности для поставок газа в Венгрию - РИА Новости, 07.02.2023
Сербия хочет расширить технические возможности для поставок газа в Венгрию
Власти Сербии планируют расширить технические возможности для будущих поставок в Венгрию азербайджанского газа через строящийся соединительный газопровод с... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:32
2023-02-07T16:32
экономика
сербия
венгрия
азербайджан
петер сийярто
александр вучич
евросоюз
европейский инвестиционный банк
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БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Власти Сербии планируют расширить технические возможности для будущих поставок в Венгрию азербайджанского газа через строящийся соединительный газопровод с Болгарией, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович. Во вторник в Белграде с рабочим визитом находится министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. После встречи с главой сербского минэнерго он сообщил, что Сербия, как и в минувшем году, сможет размещать до 500 миллионов кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону. В ответ Джедович указала, что целью Белграда является диверсификация газовых поставок и вхождение в Южный газовый коридор через Болгарию. Президенты Сербии Александр Вучич и Болгарии Румен Радев 1 февраля открыли строительство на болгарской территории строительство соединительного газопровода (интерконнектора) для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников. Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В Сербии прокладка началась 1 февраля 2022 года. Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. Глава сербского государства в октябре 2022 года присутствовал на открытии интерконнектора - соединительного газопровода между Грецией и Болгарией протяженностью 182 километра от греческого города Комотини до болгарской Стара-Загоры. Трубопровод мощностью три миллиарда кубических метров газа в год с возможностью увеличения объемов до пяти миллиардов кубометров рассчитан на газ из Азербайджана в рамках Трансадриатического газопровода (TAP) и терминала для сжиженного природного газа в Александруполисе. В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.
https://ria.ru/20230206/vuchich-1850157301.html
https://ria.ru/20230203/serbiya-1849499382.html
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экономика, сербия, венгрия, азербайджан, петер сийярто, александр вучич, евросоюз, европейский инвестиционный банк, газпром
Экономика, Сербия, Венгрия, Азербайджан, Петер Сийярто, Александр Вучич, Евросоюз, Европейский инвестиционный банк, Газпром
16:32 07.02.2023
 
Сербия хочет расширить технические возможности для поставок газа в Венгрию

Минэнерго Сербии: страна хочет поставлять азербайджанский газ в Венгрию через Болгарию

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПервый участок газопровода "Южный поток" в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда
Первый участок газопровода Южный поток в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Первый участок газопровода "Южный поток" в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Власти Сербии планируют расширить технические возможности для будущих поставок в Венгрию азербайджанского газа через строящийся соединительный газопровод с Болгарией, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович.
Во вторник в Белграде с рабочим визитом находится министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. После встречи с главой сербского минэнерго он сообщил, что Сербия, как и в минувшем году, сможет размещать до 500 миллионов кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону.
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В ответ Джедович указала, что целью Белграда является диверсификация газовых поставок и вхождение в Южный газовый коридор через Болгарию.
"Хотим увеличить инфраструктурные мощности в Сербии, вкладывать еще больше в газовую инфраструктуру, чтобы объемы газа из Азербайджана могли пройти через нашу страну и обеспечить снабжение Сербии, Венгрии и других стран", - заявила министр энергетики.
Президенты Сербии Александр Вучич и Болгарии Румен Радев 1 февраля открыли строительство на болгарской территории строительство соединительного газопровода (интерконнектора) для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников.
Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В Сербии прокладка началась 1 февраля 2022 года.
Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год.
Глава сербского государства в октябре 2022 года присутствовал на открытии интерконнектора - соединительного газопровода между Грецией и Болгарией протяженностью 182 километра от греческого города Комотини до болгарской Стара-Загоры. Трубопровод мощностью три миллиарда кубических метров газа в год с возможностью увеличения объемов до пяти миллиардов кубометров рассчитан на газ из Азербайджана в рамках Трансадриатического газопровода (TAP) и терминала для сжиженного природного газа в Александруполисе.
В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.
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ЭкономикаСербияВенгрияАзербайджанПетер СийяртоАлександр ВучичЕвросоюзЕвропейский инвестиционный банкГазпром
 
 
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