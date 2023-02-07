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В Киеве считают поставку F-16 из США вопросом времени - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/f-16-1850262590.html
В Киеве считают поставку F-16 из США вопросом времени
В Киеве считают поставку F-16 из США вопросом времени - РИА Новости, 07.02.2023
В Киеве считают поставку F-16 из США вопросом времени
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что США точно направят Украине истребители F-16, считает это "вопросом времени". РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:20
2023-02-07T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
алексей данилов
f-16
ситуация в днр и лнр
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что США точно направят Украине истребители F-16, считает это "вопросом времени". "Это лишь вопрос времени, когда мы получим F-16... Они определенно будут доставлены. К сожалению, пока мы теряем наших людей", - сказал Данилов телеканалу CNN. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, алексей данилов, f-16, ситуация в днр и лнр, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Алексей Данилов, F-16, Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет национальной безопасности и обороны Украины
13:20 07.02.2023
 
В Киеве считают поставку F-16 из США вопросом времени

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал поставку истребителей F-16 из США вопросом времени

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что США точно направят Украине истребители F-16, считает это "вопросом времени".
"Это лишь вопрос времени, когда мы получим F-16... Они определенно будут доставлены. К сожалению, пока мы теряем наших людей", - сказал Данилов телеканалу CNN.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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