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В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.02.2023
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В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие
В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.02.2023
В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие
Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Набережных Челнах в понедельник вечером, четыре человека госпитализированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:53
2023-02-07T08:53
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Набережных Челнах в понедельник вечером, четыре человека госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. По данным ГУМЧС России по Татарстану, 6 февраля в 20.36 поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. Он уточнил, что в машине скорой помощи в момент ДТП были только сотрудники, именно они находятся в тяжелом состоянии. Также госпитализированы водитель и пассажир легкового автомобиля. Представитель Минздрава добавил, что врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациентов.
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набережные челны
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
08:53 07.02.2023
 
В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при столкновении легковушки со скорой в Набережных Челнах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Набережных Челнах в понедельник вечером, четыре человека госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, 6 февраля в 20.36 поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи на проспекте Вахитова в Набережных Челнах.
"Пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Двое - в средней степени тяжести, врачи продолжают обследование", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в машине скорой помощи в момент ДТП были только сотрудники, именно они находятся в тяжелом состоянии. Также госпитализированы водитель и пассажир легкового автомобиля.
Представитель Минздрава добавил, что врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациентов.
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ПроисшествияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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