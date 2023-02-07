https://ria.ru/20230207/dtp-1850185687.html

В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие

В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.02.2023

В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие

Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Набережных Челнах в понедельник вечером, четыре человека госпитализированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:53

2023-02-07T08:53

2023-02-07T08:53

происшествия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Набережных Челнах в понедельник вечером, четыре человека госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. По данным ГУМЧС России по Татарстану, 6 февраля в 20.36 поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. Он уточнил, что в машине скорой помощи в момент ДТП были только сотрудники, именно они находятся в тяжелом состоянии. Также госпитализированы водитель и пассажир легкового автомобиля. Представитель Минздрава добавил, что врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациентов.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан)