https://ria.ru/20230207/dtp-1850185687.html
В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие
В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.02.2023
В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие
Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Набережных Челнах в понедельник вечером, четыре человека госпитализированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:53
2023-02-07T08:53
2023-02-07T08:53
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Набережных Челнах в понедельник вечером, четыре человека госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. По данным ГУМЧС России по Татарстану, 6 февраля в 20.36 поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. Он уточнил, что в машине скорой помощи в момент ДТП были только сотрудники, именно они находятся в тяжелом состоянии. Также госпитализированы водитель и пассажир легкового автомобиля. Представитель Минздрава добавил, что врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациентов.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане легковушка столкнулась со скорой, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали при столкновении легковушки со скорой в Набережных Челнах
КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Набережных Челнах в понедельник вечером, четыре человека госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, 6 февраля в 20.36 поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи на проспекте Вахитова в Набережных Челнах.
"Пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Двое - в средней степени тяжести, врачи продолжают обследование", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в машине скорой помощи в момент ДТП были только сотрудники, именно они находятся в тяжелом состоянии. Также госпитализированы водитель и пассажир легкового автомобиля.
Представитель Минздрава добавил, что врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациентов.