Украинские войска выпустили по Донецку два снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецку два снаряда
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Уманское – город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в результате предыдущего обстрела Кировского района один человек погиб, еще семь пострадали.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.