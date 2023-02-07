https://ria.ru/20230207/donetsk-1850315751.html

Украинские войска выпустили по Донецку два снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку два снаряда - РИА Новости, 07.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку два снаряда

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:18

2023-02-07T15:18

2023-02-07T15:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в результате предыдущего обстрела Кировского района один человек погиб, еще семь пострадали. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато