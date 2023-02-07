https://ria.ru/20230207/donetsk-1850297628.html
При обстреле Кировского района Донецка погиб человек
При обстреле Кировского района Донецка погиб человек - РИА Новости, 07.02.2023
При обстреле Кировского района Донецка погиб человек
В результате обстрела Кировского района Донецка во вторник один человек погиб, еще семь ранены, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:41
2023-02-07T14:41
2023-02-07T15:15
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. В результате обстрела Кировского района Донецка во вторник один человек погиб, еще семь ранены, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Обстрел Кировского района произошел в 11.40 - украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html
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Разбитые стекла и искореженные машины: обстрел Кировского района Донецка
Разбитые стекла и искореженные машины: обстрел Кировского района Донецка
2023-02-07T14:41
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донецк, кировский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Происшествия
14:41 07.02.2023 (обновлено: 15:15 07.02.2023)
При обстреле Кировского района Донецка погиб человек
При обстреле Кировского района Донецка погиб человек, еще семеро ранены