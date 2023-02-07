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После ДТП со скорой в Татарстане возбудили уголовное дело - РИА Новости, 07.02.2023
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После ДТП со скорой в Татарстане возбудили уголовное дело
После ДТП со скорой в Татарстане возбудили уголовное дело - РИА Новости, 07.02.2023
После ДТП со скорой в Татарстане возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Татарстане после ДТП с автомобилем скорой помощи в Набережных Челнах, в результате которого четыре человека пострадали, сообщает... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:03
2023-02-07T10:45
происшествия
авто
набережные челны
россия
следственный комитет россии (ск рф)
audi a8
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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Татарстане после ДТП с автомобилем скорой помощи в Набережных Челнах, в результате которого четыре человека пострадали, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 6 февраля поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. Как уточнили в республики, в ДТП пострадали четыре человека, в том числе два сотрудника скорой помощи - в тяжелом состоянии. "В результате столкновения автомобиля Audi и кареты скорой помощи пострадали четыре человека. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении. По версии следствия, на перекрестке проспектов Сююмбике и Вахитова двигавшийся на запрещающий сигнал светофора водитель скорой помощи совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего наехал на бордюрный камень, металлическое ограждение и опрокинулся. В результате ДТП с различными травмами госпитализированы два фельдшера, а также водители обоих автомобилей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html
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набережные челны
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происшествия, авто, набережные челны, россия, следственный комитет россии (ск рф), audi a8
Происшествия, Авто, Набережные Челны, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Audi A8
09:03 07.02.2023 (обновлено: 10:45 07.02.2023)
 
После ДТП со скорой в Татарстане возбудили уголовное дело

После ДТП со скорой и легковым автомобилем в Татарстане возбудили уголовное дело

© Фото : ГУМЧС России по Республике ТатарстанДТП с участием автомобиля скорой помощи в городе Набережные Челны, Татарстан
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городе Набережные Челны, Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : ГУМЧС России по Республике Татарстан
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городе Набережные Челны, Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Татарстане после ДТП с автомобилем скорой помощи в Набережных Челнах, в результате которого четыре человека пострадали, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 6 февраля поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. Как уточнили в республики, в ДТП пострадали четыре человека, в том числе два сотрудника скорой помощи - в тяжелом состоянии.
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"В результате столкновения автомобиля Audi и кареты скорой помощи пострадали четыре человека. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, на перекрестке проспектов Сююмбике и Вахитова двигавшийся на запрещающий сигнал светофора водитель скорой помощи совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего наехал на бордюрный камень, металлическое ограждение и опрокинулся.
В результате ДТП с различными травмами госпитализированы два фельдшера, а также водители обоих автомобилей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияАвтоНабережные ЧелныРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Audi A8
 
 
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