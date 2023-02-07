https://ria.ru/20230207/delo-1850186513.html

После ДТП со скорой в Татарстане возбудили уголовное дело

После ДТП со скорой в Татарстане возбудили уголовное дело - РИА Новости, 07.02.2023

После ДТП со скорой в Татарстане возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Татарстане после ДТП с автомобилем скорой помощи в Набережных Челнах, в результате которого четыре человека пострадали, сообщает... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:03

2023-02-07T09:03

2023-02-07T10:45

происшествия

авто

набережные челны

россия

следственный комитет россии (ск рф)

audi a8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850207260_0:265:900:771_1920x0_80_0_0_3db9e0aae2e196abf10cd96b73cf67f5.jpg

КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Татарстане после ДТП с автомобилем скорой помощи в Набережных Челнах, в результате которого четыре человека пострадали, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 6 февраля поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. Как уточнили в республики, в ДТП пострадали четыре человека, в том числе два сотрудника скорой помощи - в тяжелом состоянии. "В результате столкновения автомобиля Audi и кареты скорой помощи пострадали четыре человека. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении. По версии следствия, на перекрестке проспектов Сююмбике и Вахитова двигавшийся на запрещающий сигнал светофора водитель скорой помощи совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего наехал на бордюрный камень, металлическое ограждение и опрокинулся. В результате ДТП с различными травмами госпитализированы два фельдшера, а также водители обоих автомобилей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

набережные челны

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, набережные челны, россия, следственный комитет россии (ск рф), audi a8