https://ria.ru/20230207/chempionat-1850340646.html

Кузбасс примет чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний

Кузбасс примет чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний - РИА Новости, 07.02.2023

Кузбасс примет чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний

Кузбасс в августе 2023 года примет первый чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:38

2023-02-07T16:38

2023-02-07T17:39

ссср

новокузнецк

кемерово

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Кузбасс в августе 2023 года примет первый чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Серея Цивилева с чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта СССР Анатолием Карповым. Уточняется, что Анатолий Карпов посетил Кузбасс. "У нас с вами долгая история сотрудничества, с 2019 года при вашей поддержке в Новокузнецке действует инновационный центр шахматного образования "Игра", где проходят обучение и переподготовку учителя начальных классов. Шахматы очень популярны в нашем регионе: ими занимаются свыше 35 тысяч детей. Будем активно продолжать взаимодействие", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что в среду на базе Президентского кадетского училища в Кемерове стартует Всероссийский чемпионат по шахматам среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ. Кроме того, с 8 по 12 февраля будет проходить Всекузбасский шахматный фестиваль. Участие в нем примут школьники, команды вузов и профессиональных образовательных организаций. "Глава региона поддержал предложение Анатолия Карпова провести в Кузбассе первый чемпионат мира среди угледобывающих компаний, приуроченный к главному региональному празднику — Дню шахтера. Он пройдет в конце августа", – говорится в релизе. В Кузбассе работают 42 шахматных клуба и секции, две спортивные школы по шахматам. Ежегодно проходит более 90 областных, всероссийских и международных соревнований, в которых участвуют свыше 6 тысяч человек.

https://ria.ru/20230206/gres-1850028993.html

https://ria.ru/20230206/sheregesh-1848637288.html

ссср

новокузнецк

кемерово

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ссср, новокузнецк, кемерово, сергей цивилев