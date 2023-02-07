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Кузбасс примет чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний - РИА Новости, 07.02.2023
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Кузбасс примет чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний
Кузбасс примет чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний - РИА Новости, 07.02.2023
Кузбасс примет чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний
Кузбасс в августе 2023 года примет первый чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:38
2023-02-07T17:39
ссср
новокузнецк
кемерово
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Кузбасс в августе 2023 года примет первый чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Серея Цивилева с чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта СССР Анатолием Карповым. Уточняется, что Анатолий Карпов посетил Кузбасс. "У нас с вами долгая история сотрудничества, с 2019 года при вашей поддержке в Новокузнецке действует инновационный центр шахматного образования "Игра", где проходят обучение и переподготовку учителя начальных классов. Шахматы очень популярны в нашем регионе: ими занимаются свыше 35 тысяч детей. Будем активно продолжать взаимодействие", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что в среду на базе Президентского кадетского училища в Кемерове стартует Всероссийский чемпионат по шахматам среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ. Кроме того, с 8 по 12 февраля будет проходить Всекузбасский шахматный фестиваль. Участие в нем примут школьники, команды вузов и профессиональных образовательных организаций. "Глава региона поддержал предложение Анатолия Карпова провести в Кузбассе первый чемпионат мира среди угледобывающих компаний, приуроченный к главному региональному празднику — Дню шахтера. Он пройдет в конце августа", – говорится в релизе. В Кузбассе работают 42 шахматных клуба и секции, две спортивные школы по шахматам. Ежегодно проходит более 90 областных, всероссийских и международных соревнований, в которых участвуют свыше 6 тысяч человек.
https://ria.ru/20230206/gres-1850028993.html
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ссср, новокузнецк, кемерово, сергей цивилев
СССР, Новокузнецк, Кемерово, Сергей Цивилев
16:38 07.02.2023 (обновлено: 17:39 07.02.2023)
 
Кузбасс примет чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний

Кузбасс примет первый чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВстреча губернатора Кузбасса Серея Цивилева с чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта СССР Анатолием Карповым
Встреча губернатора Кузбасса Серея Цивилева с чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта СССР Анатолием Карповым
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Встреча губернатора Кузбасса Серея Цивилева с чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта СССР Анатолием Карповым
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Кузбасс в августе 2023 года примет первый чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Серея Цивилева с чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта СССР Анатолием Карповым.
Уточняется, что Анатолий Карпов посетил Кузбасс.
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"У нас с вами долгая история сотрудничества, с 2019 года при вашей поддержке в Новокузнецке действует инновационный центр шахматного образования "Игра", где проходят обучение и переподготовку учителя начальных классов. Шахматы очень популярны в нашем регионе: ими занимаются свыше 35 тысяч детей. Будем активно продолжать взаимодействие", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Отмечается, что в среду на базе Президентского кадетского училища в Кемерове стартует Всероссийский чемпионат по шахматам среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ. Кроме того, с 8 по 12 февраля будет проходить Всекузбасский шахматный фестиваль. Участие в нем примут школьники, команды вузов и профессиональных образовательных организаций.
"Глава региона поддержал предложение Анатолия Карпова провести в Кузбассе первый чемпионат мира среди угледобывающих компаний, приуроченный к главному региональному празднику — Дню шахтера. Он пройдет в конце августа", – говорится в релизе.
В Кузбассе работают 42 шахматных клуба и секции, две спортивные школы по шахматам. Ежегодно проходит более 90 областных, всероссийских и международных соревнований, в которых участвуют свыше 6 тысяч человек.
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