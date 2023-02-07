https://ria.ru/20230207/bpla-1850214159.html
Тайвань ускоряет производство военных беспилотников, пишут СМИ
Тайвань ускоряет производство военных беспилотников, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
Тайвань ускоряет производство военных беспилотников, пишут СМИ
Тайвань ускоряет разработку и производство беспилотников для военных целей, привлекая частные компании, заявил во вторник глава исследовательского института... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:02
2023-02-07T11:02
2023-02-07T11:02
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ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Тайвань ускоряет разработку и производство беспилотников для военных целей, привлекая частные компании, заявил во вторник глава исследовательского института авиационных систем Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) Ци Липин. "В ответ на нынешнюю угрозу со стороны противника, и используя опыт разработки и применения беспилотных летательных аппаратов в ходе российско-украинского конфликта, мы выстроим асимметричную боевую мощь беспилотников", - заявил Ци Липин, слова которого приводит Military News Agency. Он добавил, что "министерство обороны Тайваня ускоряет разработку и производство беспилотников различных типов". Центральное информационное агентство в свою очередь приводит его заявление о том, что NCSIST совместно с частными тайваньскими компаниями разрабатывает прототипы пяти видов беспилотников, которые будут применяться для военных целей, включая беспилотники для запуска с авианосца, беспилотники наземного базирования, беспилотники с возможностью обнаружения целей, беспилотники для наблюдения, а также миниатюрные дроны. Ученый отметил, что причина адаптации беспилотников коммерческого класса для военных целей заключается в том, что сделать их доступными для базового наблюдения, не связанного с боевыми действиями, можно значительно быстрее. Ци Липин пояснил, что разработка военных беспилотников является довольно длительным процессом, который может занять от четырех до пяти лет из-за многочисленных требований военных, но коммерческие беспилотники могут пройти необходимые испытания и быть готовыми к проведению военных разведывательных миссий примерно через год. По его оценкам, в соответствии с текущим планом прототипы пяти типов беспилотников должны быть доставлены в NCSIST уже к 31 июля 2023 года. Институт будет ответственен за их тестирование и помощь частным производителям в прохождении всего процесса, и после того, как беспилотники пройдут необходимые испытания, их массовое производство может начаться уже в следующем году. Он также сообщил, что институт, исходя из соображений безопасности, потребовал от заинтересованных компаний предоставить доказательства того, что они не финансируются китайскими компаниями и не владеют акциями китайских предприятий, они также должны взять на себя обязательство не использовать компоненты, произведенные в материковом Китае или китайскими предприятиями. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230203/bpla-1849450265.html
https://ria.ru/20230131/kitay-1848557212.html
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В мире, Технологии, Тайвань, Китай, США, БПЛА
Тайвань ускоряет производство военных беспилотников, пишут СМИ
MNA: Тайвань ускоряет производство военных беспилотников, привлекая частные компании
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости.
Тайвань ускоряет разработку и производство беспилотников для военных целей, привлекая частные компании, заявил
во вторник глава исследовательского института авиационных систем Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) Ци Липин.
"В ответ на нынешнюю угрозу со стороны противника, и используя опыт разработки и применения беспилотных летательных аппаратов в ходе российско-украинского конфликта, мы выстроим асимметричную боевую мощь беспилотников", - заявил Ци Липин, слова которого приводит Military News Agency.
Он добавил, что "министерство обороны Тайваня ускоряет разработку и производство беспилотников различных типов".
Центральное информационное агентство в свою очередь приводит его заявление о том, что NCSIST совместно с частными тайваньскими компаниями разрабатывает прототипы пяти видов беспилотников, которые будут применяться для военных целей, включая беспилотники для запуска с авианосца, беспилотники наземного базирования, беспилотники с возможностью обнаружения целей, беспилотники для наблюдения, а также миниатюрные дроны.
Ученый отметил, что причина адаптации беспилотников коммерческого класса для военных целей заключается в том, что сделать их доступными для базового наблюдения, не связанного с боевыми действиями, можно значительно быстрее.
Ци Липин пояснил, что разработка военных беспилотников является довольно длительным процессом, который может занять от четырех до пяти лет из-за многочисленных требований военных, но коммерческие беспилотники могут пройти необходимые испытания и быть готовыми к проведению военных разведывательных миссий примерно через год.
По его оценкам, в соответствии с текущим планом прототипы пяти типов беспилотников должны быть доставлены в NCSIST уже к 31 июля 2023 года.
Институт будет ответственен за их тестирование и помощь частным производителям в прохождении всего процесса, и после того, как беспилотники пройдут необходимые испытания, их массовое производство может начаться уже в следующем году.
Он также сообщил, что институт, исходя из соображений безопасности, потребовал от заинтересованных компаний предоставить доказательства того, что они не финансируются китайскими компаниями и не владеют акциями китайских предприятий, они также должны взять на себя обязательство не использовать компоненты, произведенные в материковом Китае
или китайскими предприятиями.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.