https://ria.ru/20230207/bayden-1850321195.html

Капитолий оградили забором перед посланием Байдена конгрессу, пишут СМИ

Капитолий оградили забором перед посланием Байдена конгрессу, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

Капитолий оградили забором перед посланием Байдена конгрессу, пишут СМИ

Металлический забор высотой более двух метров возвели вокруг территории Капитолия перед ежегодным посланием президента США Джо Байдена к конгрессу, сообщает... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:32

2023-02-07T15:32

2023-02-07T15:32

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джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Металлический забор высотой более двух метров возвели вокруг территории Капитолия перед ежегодным посланием президента США Джо Байдена к конгрессу, сообщает телеканал CBS News. Байден выступит во вторник (в среду по московскому времени) перед обеими палатами конгресса с ежегодной программной речью, одной из тем которой станет возрождение американского лидерства в мире на примерах конфликта на Украине и стратегического соперничества с Китаем. Послание президента к конгрессу считается мероприятием с особыми мерами безопасности, что позволяет временно усилить меры предосторожности и увеличить численность персонала. Забор перед посланием президента возводят уже третий год подряд. Впервые его поставили после попытки штурма Капитолия в январе 2021 года. При этом ряд американцев выступают против установки забора. "Уже сейчас увеличилась дистанция между правительством и народом... Мы не должны еще больше закреплять ее, ставя пугающие ограждения между собой как государственными служащими и людьми, которым мы служим", - заявляет конгрессмен Элеанор Холмс Нортон. Сенатор планирует представить закон, запрещающий любые постоянные ограждения на территории Капитолия. Шестого января 2021 года, толпа сторонников бывшего тогда президентом США Дональда Трампа, проигравшего, но не смирившегося с поражением, смела полицейское оцепление и ворвалась в здание Капитолия, чтобы помешать законодателям утвердить победу демократа Джо Байдена. Для сторонников Байдена случившееся остается мятежом и покушением на демократические устои, для последователей Трампа, продолжающих вслед за своим кумиром считать, что их голоса были украдены, - "безоружным протестом против фальсификации выборов".

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850239465.html

сша

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, китай, джо байден, дональд трамп