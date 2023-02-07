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В New York Times призвали Байдена не идти на второй срок - РИА Новости, 07.02.2023
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В New York Times призвали Байдена не идти на второй срок
В New York Times призвали Байдена не идти на второй срок - РИА Новости, 07.02.2023
В New York Times призвали Байдена не идти на второй срок
Президенту США Джо Байдену не стоит баллотироваться на второй срок в 2024 году, утверждает колумнист американской газета New York Times Мишель Голдберг, которая РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:58
2023-02-07T13:58
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не стоит баллотироваться на второй срок в 2024 году, утверждает колумнист американской газета New York Times Мишель Голдберг, которая входила в группу журналистов, получивших Пулитцеровскою премию в 2018 году. Ранее Байден говорил, что намерен выдвигаться для переизбрания в 2024 году, но пока не объявил об этом официально. "Байден - великий президент. Он выполнил на редкость много предвыборных обещаний. Ему должны отдать должное во вторник. Но он не должен снова баллотироваться", - пишет журналистка. Как отмечает Голдберг, в Демократической партии есть разногласия по поводу того, разумно ли выдвигаться на второй президентский срок в 80-летнем возрасте, эту идею не поддерживает и большинство избирателей-демократов. "Аргументы в пользу того, чтобы оставаться с Байденом, нетривиальны", - отмечается в статье. Как пишет Голдберг, несмотря на то, что в 2020 году Байден смог провести предвыборную кампанию виртуально, в 2024 году "мы почти наверняка вернемся к изнурительному графику кампании в реальном мире", которому ему придется придерживаться, управляя страной. "Это непомерно трудная задача для 60-летнего человека и почти невыполнимая для 80-летнего человека", - отмечает она. Голдберг также отмечает, что соперником от Республиканской партии, учитывая последние опросы и нежелание крупнейших доноров партии поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, скорее всего, может стать кто-то гораздо моложе, как, например, губернатор Флориды Рон Де Сантис, которому в 2024 году исполнится 46 лет. "Для демократов один только визуальный контраст может быть разрушительным", - отмечается в статье. Ранее сообщалось, что согласно данным опроса, проведённого газетой Washington Post и телеканалом ABC News, более чем шесть из десяти американцев считают, что президент США Джо Байден почти ничего не достиг за свой президентский срок. Другой опрос, проводимы агентством Ассошиэйтед Пресс показал, что Байден потерял поддержку большинства демократов для переизбрания на пост главы государства.
https://ria.ru/20230129/tramp-1848160461.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
13:58 07.02.2023
 
В New York Times призвали Байдена не идти на второй срок

Колумнист NYT Голдберг считает, что Байдену не стоит идти на второй срок

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не стоит баллотироваться на второй срок в 2024 году, утверждает колумнист американской газета New York Times Мишель Голдберг, которая входила в группу журналистов, получивших Пулитцеровскою премию в 2018 году.
Ранее Байден говорил, что намерен выдвигаться для переизбрания в 2024 году, но пока не объявил об этом официально.
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"Байден - великий президент. Он выполнил на редкость много предвыборных обещаний. Ему должны отдать должное во вторник. Но он не должен снова баллотироваться", - пишет журналистка. Как отмечает Голдберг, в Демократической партии есть разногласия по поводу того, разумно ли выдвигаться на второй президентский срок в 80-летнем возрасте, эту идею не поддерживает и большинство избирателей-демократов.
"Аргументы в пользу того, чтобы оставаться с Байденом, нетривиальны", - отмечается в статье.
Как пишет Голдберг, несмотря на то, что в 2020 году Байден смог провести предвыборную кампанию виртуально, в 2024 году "мы почти наверняка вернемся к изнурительному графику кампании в реальном мире", которому ему придется придерживаться, управляя страной. "Это непомерно трудная задача для 60-летнего человека и почти невыполнимая для 80-летнего человека", - отмечает она.
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Голдберг также отмечает, что соперником от Республиканской партии, учитывая последние опросы и нежелание крупнейших доноров партии поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, скорее всего, может стать кто-то гораздо моложе, как, например, губернатор Флориды Рон Де Сантис, которому в 2024 году исполнится 46 лет.
"Для демократов один только визуальный контраст может быть разрушительным", - отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что согласно данным опроса, проведённого газетой Washington Post и телеканалом ABC News, более чем шесть из десяти американцев считают, что президент США Джо Байден почти ничего не достиг за свой президентский срок. Другой опрос, проводимы агентством Ассошиэйтед Пресс показал, что Байден потерял поддержку большинства демократов для переизбрания на пост главы государства.
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