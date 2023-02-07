https://ria.ru/20230207/artilleriya-1850210215.html
Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области - РИА Новости, 07.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходку "Акация" и миномет под Херсоном вместе с расчетами и боекомплектом, противник потерял шесть человек... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:50
2023-02-07T10:50
2023-02-07T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
херсон
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825213865_306:497:3062:2048_1920x0_80_0_0_1b1d559a28ef80dfcd1cdd88319c7d36.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходку "Акация" и миномет под Херсоном вместе с расчетами и боекомплектом, противник потерял шесть человек убитыми, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Лиманец уничтожена САУ 2С3 "Акация", потери - трое убитых, один ранен. Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приднепровское уничтожен миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом, потери - трое убитых, четверо раненых", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230130/ochakov-1848437326.html
херсонская область
херсон
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825213865_1177:644:3049:2048_1920x0_80_0_0_b521336583279bc7389839252176c0bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , херсон, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Херсон, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет близ Лиманца Херсонской области