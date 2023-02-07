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Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области - РИА Новости, 07.02.2023
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https://ria.ru/20230207/artilleriya-1850210215.html
Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области - РИА Новости, 07.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходку "Акация" и миномет под Херсоном вместе с расчетами и боекомплектом, противник потерял шесть человек... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:50
2023-02-07T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
херсон
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходку "Акация" и миномет под Херсоном вместе с расчетами и боекомплектом, противник потерял шесть человек убитыми, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Лиманец уничтожена САУ 2С3 "Акация", потери - трое убитых, один ранен. Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приднепровское уничтожен миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом, потери - трое убитых, четверо раненых", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230130/ochakov-1848437326.html
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безопасность, херсонская область , херсон, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Херсон, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:50 07.02.2023
 
Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет близ Лиманца Херсонской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходку "Акация" и миномет под Херсоном вместе с расчетами и боекомплектом, противник потерял шесть человек убитыми, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Лиманец уничтожена САУ 2С3 "Акация", потери - трое убитых, один ранен. Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приднепровское уничтожен миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом, потери - трое убитых, четверо раненых", - сказал собеседник агентства.
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