https://ria.ru/20230207/artilleriya-1850210215.html

Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области - РИА Новости, 07.02.2023

Артиллеристы уничтожили украинские "Акацию" и миномет в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходку "Акация" и миномет под Херсоном вместе с расчетами и боекомплектом, противник потерял шесть человек... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:50

2023-02-07T10:50

2023-02-07T10:50

специальная военная операция на украине

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходку "Акация" и миномет под Херсоном вместе с расчетами и боекомплектом, противник потерял шесть человек убитыми, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Лиманец уничтожена САУ 2С3 "Акация", потери - трое убитых, один ранен. Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приднепровское уничтожен миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом, потери - трое убитых, четверо раненых", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230130/ochakov-1848437326.html

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херсон

россия

украина

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Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , херсон, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр