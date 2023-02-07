https://ria.ru/20230207/amsterdam-1850105915.html
В Амстердаме туристическим автобусам запретят заезжать в центр
В Амстердаме туристическим автобусам запретят заезжать в центр - РИА Новости, 07.02.2023
В Амстердаме туристическим автобусам запретят заезжать в центр
С 2024 года туристы не смогут отправиться на автобусную экскурсию по центру столицы Нидерландов, сообщает The Star. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T03:24
2023-02-07T03:24
2023-02-07T03:24
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амстердам
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. С 2024 года туристы не смогут отправиться на автобусную экскурсию по центру столицы Нидерландов, сообщает The Star. Городские власти вводят запрет на движение туристических автобусов в центре города. В муниципалитете Амстердама объясняют, что стремятся предотвратить скопление людей и мусора на улицах, а также выхлопных газов, которыми загрязняет воздух от 300 до 450 туравтобусов ежедневно.Со следующего года туртранспорт весом от 7,5 тонн должен будет парковаться за пределами центра, а пассажиры для изучения города смогут воспользоваться общественным транспортом, велосипедами и лодками по каналам.Запрет касается не только экскурсионных автобусов, но и тех, которые осуществляют трансфер путешественников из аэропорта и морского порта. Им разрешат посадку и высадку пассажиров только в специальных местах на внутренней кольцевой дороге.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, амстердам, нидерланды, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Амстердам, Нидерланды, туристы
В Амстердаме туристическим автобусам запретят заезжать в центр
В Амстердаме с 2024 года запретят движение туристических автобусов в центре города
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
С 2024 года туристы не смогут отправиться на автобусную экскурсию по центру столицы Нидерландов, сообщает
The Star.
Городские власти вводят запрет на движение туристических автобусов в центре города. В муниципалитете Амстердама объясняют, что стремятся предотвратить скопление людей и мусора на улицах, а также выхлопных газов, которыми загрязняет воздух от 300 до 450 туравтобусов ежедневно.
Со следующего года туртранспорт весом от 7,5 тонн должен будет парковаться за пределами центра, а пассажиры для изучения города смогут воспользоваться общественным транспортом, велосипедами и лодками по каналам.
Запрет касается не только экскурсионных автобусов, но и тех, которые осуществляют трансфер путешественников из аэропорта и морского порта. Им разрешат посадку и высадку пассажиров только в специальных местах на внутренней кольцевой дороге.