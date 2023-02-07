https://ria.ru/20230207/amsterdam-1850105915.html

В Амстердаме туристическим автобусам запретят заезжать в центр

В Амстердаме туристическим автобусам запретят заезжать в центр - РИА Новости, 07.02.2023

В Амстердаме туристическим автобусам запретят заезжать в центр

С 2024 года туристы не смогут отправиться на автобусную экскурсию по центру столицы Нидерландов, сообщает The Star. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T03:24

2023-02-07T03:24

2023-02-07T03:24

туризм

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амстердам

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. С 2024 года туристы не смогут отправиться на автобусную экскурсию по центру столицы Нидерландов, сообщает The Star. Городские власти вводят запрет на движение туристических автобусов в центре города. В муниципалитете Амстердама объясняют, что стремятся предотвратить скопление людей и мусора на улицах, а также выхлопных газов, которыми загрязняет воздух от 300 до 450 туравтобусов ежедневно.Со следующего года туртранспорт весом от 7,5 тонн должен будет парковаться за пределами центра, а пассажиры для изучения города смогут воспользоваться общественным транспортом, велосипедами и лодками по каналам.Запрет касается не только экскурсионных автобусов, но и тех, которые осуществляют трансфер путешественников из аэропорта и морского порта. Им разрешат посадку и высадку пассажиров только в специальных местах на внутренней кольцевой дороге.

https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840202407.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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