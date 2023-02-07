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США могут ввести 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишут СМИ

США могут ввести 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

США могут ввести 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишут СМИ

США рассматривают возможность введения 200-процентной пошлины на российский алюминий, однако окончательное решение на этот счет еще не принято, передает в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T02:12

2023-02-07T02:12

2023-02-07T02:12

экономика

сша

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США рассматривают возможность введения 200-процентной пошлины на российский алюминий, однако окончательное решение на этот счет еще не принято, передает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Агентство Блумберг, ссылаясь на собственные источники, несколькими часами ранее сообщило о возможности введения такой пошлины. В материале агентства утверждалось, что тариф на алюминий российского производства американская администрация готовится ввести уже на текущей неделе. Между тем, власти США официально пока никак не прокомментировали данные публикации.

https://ria.ru/20230207/ssha-1850165396.html

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экономика, сша, цены на нефть