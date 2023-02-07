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США могут ввести 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
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США могут ввести 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишут СМИ
США могут ввести 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
США могут ввести 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишут СМИ
США рассматривают возможность введения 200-процентной пошлины на российский алюминий, однако окончательное решение на этот счет еще не принято, передает в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T02:12
2023-02-07T02:12
экономика
сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США рассматривают возможность введения 200-процентной пошлины на российский алюминий, однако окончательное решение на этот счет еще не принято, передает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Агентство Блумберг, ссылаясь на собственные источники, несколькими часами ранее сообщило о возможности введения такой пошлины. В материале агентства утверждалось, что тариф на алюминий российского производства американская администрация готовится ввести уже на текущей неделе. Между тем, власти США официально пока никак не прокомментировали данные публикации.
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экономика, сша, цены на нефть
Экономика, США, Цены на нефть
02:12 07.02.2023
 
США могут ввести 200-процентную пошлину на алюминий из России, пишут СМИ

Reuters: США изучают возможность введения 200-процентной пошлины на алюминий из России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПроизводство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США рассматривают возможность введения 200-процентной пошлины на российский алюминий, однако окончательное решение на этот счет еще не принято, передает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Мы рассматриваем такой вариант", – сказал собеседник агентства, добавив, что объявлений по данному поводу на текущей неделе не ожидается.
Агентство Блумберг, ссылаясь на собственные источники, несколькими часами ранее сообщило о возможности введения такой пошлины. В материале агентства утверждалось, что тариф на алюминий российского производства американская администрация готовится ввести уже на текущей неделе.
Между тем, власти США официально пока никак не прокомментировали данные публикации.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
01:47
Бывший американский дипломат указал на неспособность США вести диалог
 
ЭкономикаСШАЦены на нефть
 
 
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