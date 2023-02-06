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В ДНР с начала эскалации погибли 4433 мирных жителя
В ДНР с начала эскалации погибли 4433 мирных жителя - РИА Новости, 06.02.2023
В ДНР с начала эскалации погибли 4433 мирных жителя
В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4433 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:35
2023-02-06T12:35
2023-02-06T12:35
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4433 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "За 354 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 657 гражданских лиц, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3776 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4433, в том числе детей - 132", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. По данным ведомства, за этот период пострадали 4074 мирных жителя, в том числе 255 детей. За указанный период ведомство зафиксировало 15,3 тысячи фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 14,9 тысячи, при этом выпущено 98,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 201 ракету РСЗО HIMARS, 256 ракет РСЗО "Ураган" и 12 851 ракету РСЗО (122 миллиметра), а также 21016 снарядов калибром 155 миллиметров. По данным ДНР, повреждения получили 9744 жилых домостроения, 2388 объектов гражданской инфраструктуры и 1202 транспортных средства.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия
В ДНР с начала эскалации погибли 4433 мирных жителя
СЦКК: в ДНР с начала эскалации погибли 4433 мирных жителя, в том числе 132 ребенка
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости.
В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4433 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщило
в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За 354 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 657 гражданских лиц, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3776 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4433, в том числе детей - 132", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
По данным ведомства, за этот период пострадали 4074 мирных жителя, в том числе 255 детей.
За указанный период ведомство зафиксировало 15,3 тысячи фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 14,9 тысячи, при этом выпущено 98,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 201 ракету РСЗО HIMARS, 256 ракет РСЗО "Ураган" и 12 851 ракету РСЗО (122 миллиметра), а также 21016 снарядов калибром 155 миллиметров.
По данным ДНР, повреждения получили 9744 жилых домостроения, 2388 объектов гражданской инфраструктуры и 1202 транспортных средства.