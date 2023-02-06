https://ria.ru/20230206/zenitka-1849921894.html
Позиции ВСУ в ДНР поразили с помощью советской зенитки
Позиции ВСУ в ДНР поразили с помощью советской зенитки - РИА Новости, 06.02.2023
Позиции ВСУ в ДНР поразили с помощью советской зенитки
Первая Славянская бригада ДНР применила при обстреле украинских позиций на Донецком направлении зенитно-артиллерийский комплекс С-60 советского производства. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T05:06
2023-02-06T05:06
2023-02-06T11:06
специальная военная операция на украине
днр
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Первая Славянская бригада ДНР применила при обстреле украинских позиций на Донецком направлении зенитно-артиллерийский комплекс С-60 советского производства.На кадрах, попавших в распоряжение РИА Новости, видно, как оператор беспилотника зафиксировал подвоз личного состава противника на позицию, после чего передал координаты его расположения. Затем можно наблюдать попадание по украинским укреплениям снарядов ряда орудий, в числе которых и С-60.С-60 — советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 миллиметров, широко распространенный в мире. Экспортировался во многие страны и неоднократно применялся в военных конфликтах.Пушки этого комплекса широко использовались в системе ПВО Северного Вьетнама во время Вьетнамской войны, показав высокую эффективность при стрельбе по целям на средних высотах, а также были участниками арабо-израильских конфликтов и ирано-иракской войны.
https://ria.ru/20230130/tyulpan-1848295044.html
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Кадры обстрела позиций противника из зенитно-артиллерийского комплекса С-60
Кадры обстрела позиций противника из зенитно-артиллерийского комплекса С-60
2023-02-06T05:06
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РИА Новости
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днр, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ДНР, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
05:06 06.02.2023 (обновлено: 11:06 06.02.2023)
Позиции ВСУ в ДНР поразили с помощью советской зенитки
Первая Славянская бригада ДНР поразила позиции ВСУ с помощью зенитного комплекса С-60
ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Первая Славянская бригада ДНР применила при обстреле украинских позиций на Донецком направлении зенитно-артиллерийский комплекс С-60 советского производства.
На кадрах, попавших в распоряжение РИА Новости, видно, как оператор беспилотника зафиксировал подвоз личного состава противника на позицию, после чего передал координаты его расположения. Затем можно наблюдать попадание по украинским укреплениям снарядов ряда орудий, в числе которых и С-60.
С-60 — советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 миллиметров, широко распространенный в мире. Экспортировался во многие страны и неоднократно применялся в военных конфликтах.
Пушки этого комплекса широко использовались в системе ПВО Северного Вьетнама во время Вьетнамской войны, показав высокую эффективность при стрельбе по целям на средних высотах, а также были участниками арабо-израильских конфликтов и ирано-иракской войны.