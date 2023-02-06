https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850158769.html

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек - РИА Новости, 07.02.2023

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек

Число погибших во время землетрясений в Турции выросло до 2316, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-06T23:28

2023-02-06T23:28

2023-02-07T00:33

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

кахраманмараш

алеппо

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число погибших во время землетрясений в Турции выросло до 2316, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар."В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 293 человека получили ранения", — уточнил он.Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

кахраманмараш

алеппо

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Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести. 2023-02-06T23:28 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, кахраманмараш, алеппо, реджеп тайип эрдоган