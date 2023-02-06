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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек - РИА Новости, 07.02.2023
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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек - РИА Новости, 07.02.2023
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек
Число погибших во время землетрясений в Турции выросло до 2316, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-06T23:28
2023-02-07T00:33
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
в мире
кахраманмараш
алеппо
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число погибших во время землетрясений в Турции выросло до 2316, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар."В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 293 человека получили ранения", — уточнил он.Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.
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Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, кахраманмараш, алеппо, реджеп тайип эрдоган
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция, В мире, Кахраманмараш, Алеппо, Реджеп Тайип Эрдоган
23:28 06.02.2023 (обновлено: 00:33 07.02.2023)
 
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек

Глава управления по ЧС Турции Татар: число погибших при землетрясении выросло до 2316

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкСпасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число погибших во время землетрясений в Турции выросло до 2316, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
"В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 293 человека получили ранения", — уточнил он.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.
Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.
Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:24
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Сильное землетрясение в Турции и СирииТурцияВ миреКахраманмарашАлеппоРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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