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В Сирии российских военных привлекли к устранению последствий землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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В Сирии российских военных привлекли к устранению последствий землетрясения
В Сирии российских военных привлекли к устранению последствий землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
В Сирии российских военных привлекли к устранению последствий землетрясения
Десять сводных отрядов российских военных в составе 300 человек и 60 единиц техники в Сирии помогут в ликвидации последствий разрушительного землетрясения,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:12
2023-02-06T18:44
сирия
россия
алеппо
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Десять сводных отрядов российских военных в составе 300 человек и 60 единиц техники в Сирии помогут в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщили в понедельник в Минобороны России."Сформированы десять сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению", - говорится в релизе.Российский Центр по примирению враждующих сторон оперативно развернул в Алеппо, Хаме, Латакии и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости.
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Российские военнослужащие в Сирии помогают разбирать завалы после землетрясения
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам РФ в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения, которое произошло в стране, сообщили в понедельник в Минобороны России.
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сирия, россия, алеппо, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире
Сирия, Россия, Алеппо, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
18:12 06.02.2023 (обновлено: 18:44 06.02.2023)
 
В Сирии российских военных привлекли к устранению последствий землетрясения

В Сирии более 300 российских военных помогут в устранении последствий землетрясения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Десять сводных отрядов российских военных в составе 300 человек и 60 единиц техники в Сирии помогут в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Сформированы десять сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению", - говорится в релизе.
Российский Центр по примирению враждующих сторон оперативно развернул в Алеппо, Хаме, Латакии и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости.
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 14:53
Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и СирииЧереда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
 
СирияРоссияАлеппоСильное землетрясение в Турции и СирииВ мире
 
 
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