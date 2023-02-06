https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850012433.html
Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года
Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года - РИА Новости, 06.02.2023
Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение стало самым мощным с 1939 года, магнитуда составила 7,7. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:11
2023-02-06T13:11
2023-02-06T13:36
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение стало самым мощным с 1939 года, магнитуда составила 7,7."Сегодня ночью в 04.17 (совпадает с мск) нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году", - сказал Эрдоган, выступая из пункта управления по координации работ по устранению последствий землетрясения.Он добавил, что магнитуда землетрясения составила 7,7.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850014670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
13:11 06.02.2023 (обновлено: 13:36 06.02.2023)
Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года
Эрдоган заявил, что магнитуда землетрясения в Турции составила 7,7
АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение стало самым мощным с 1939 года, магнитуда составила 7,7.
"Сегодня ночью в 04.17 (совпадает с мск) нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году", - сказал Эрдоган, выступая из пункта управления по координации работ по устранению последствий землетрясения.
Он добавил, что магнитуда землетрясения составила 7,7.