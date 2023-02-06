https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850012433.html

Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года

Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года - РИА Новости, 06.02.2023

Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение стало самым мощным с 1939 года, магнитуда составила 7,7. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:11

2023-02-06T13:11

2023-02-06T13:36

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение стало самым мощным с 1939 года, магнитуда составила 7,7."Сегодня ночью в 04.17 (совпадает с мск) нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году", - сказал Эрдоган, выступая из пункта управления по координации работ по устранению последствий землетрясения.Он добавил, что магнитуда землетрясения составила 7,7.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850014670.html

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган