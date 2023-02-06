https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850011874.html
Сирия не просила другие страны о помощи из-за землетрясения
Сирия не просила другие страны о помощи из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Сирия не просила другие страны о помощи из-за землетрясения
Министерство здравоохранения Сирии не обращалось за помощью к какой-либо стране, получило предложение о логистической помощи от султаната Омана, сообщил РИА... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:09
2023-02-06T13:09
2023-02-06T13:09
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
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ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сирии не обращалось за помощью к какой-либо стране, получило предложение о логистической помощи от султаната Омана, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Дамрия. "Мы ни к кому не обращались за помощью. На этот момент мы получили звонок от министерства иностранных дел султаната Омана и его посольства об обеспечении логистической помощи. Для таких случаев у нас есть подготовленные медицинские бригады, которые мы направили в наиболее пострадавшие районы. На настоящий момент наших возможностей достаточно для того, чтобы справиться с ситуацией, но, возможно, помощь может потребоваться позднее", - сказал Дамрия. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 238 человек, пострадали 700.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо
Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо
2023-02-06T13:09
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, в мире, видео
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия, В мире
Сирия не просила другие страны о помощи из-за землетрясения
ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сирии не обращалось за помощью к какой-либо стране, получило предложение о логистической помощи от султаната Омана, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Дамрия.
2023-02-06T13:09
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PT0M17S
Сирия не просила другие страны о помощи из-за землетрясения
Помощник главы Минздрава Дамрия: Сирия не просила помощи других стран из-за землетрясения
ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сирии не обращалось за помощью к какой-либо стране, получило предложение о логистической помощи от султаната Омана, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Дамрия.
"Мы ни к кому не обращались за помощью. На этот момент мы получили звонок от министерства иностранных дел султаната Омана и его посольства об обеспечении логистической помощи. Для таких случаев у нас есть подготовленные медицинские бригады, которые мы направили в наиболее пострадавшие районы. На настоящий момент наших возможностей достаточно для того, чтобы справиться с ситуацией, но, возможно, помощь может потребоваться позднее", - сказал Дамрия.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 238 человек, пострадали 700.