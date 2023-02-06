https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849990912.html

В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции

В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции - РИА Новости, 06.02.2023

В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции

Данных о пострадавших в ходе землетрясения на юго-востоке Турции российских туристах не поступало, сообщило Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:16

2023-02-06T12:16

2023-02-06T13:26

турция

россия

сирия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

сильное землетрясение в турции и сирии

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Данных о пострадавших в ходе землетрясения на юго-востоке Турции российских туристах не поступало, сообщило Минэкономразвития РФ. "По оперативной информации туроператоров и посольства России в Турции данных о пострадавших российских туристах в ходе землетрясения на юго-востоке Турции не поступало", - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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