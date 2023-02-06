Рейтинг@Mail.ru
В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849990912.html
В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции
В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции
Данных о пострадавших в ходе землетрясения на юго-востоке Турции российских туристах не поступало, сообщило Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:16
2023-02-06T13:26
турция
россия
сирия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сильное землетрясение в турции и сирии
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955602_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_a43d62c2c9e28805ca7bee0824f7b8fc.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Данных о пострадавших в ходе землетрясения на юго-востоке Турции российских туристах не поступало, сообщило Минэкономразвития РФ. "По оперативной информации туроператоров и посольства России в Турции данных о пострадавших российских туристах в ходе землетрясения на юго-востоке Турции не поступало", - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
турция
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955602_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_2b8d761d69dedc67a599264238972520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, сирия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сильное землетрясение в турции и сирии, новости - туризм
Турция, Россия, Сирия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Туризм, Новости - Туризм
12:16 06.02.2023 (обновлено: 13:26 06.02.2023)
 
В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции

МЭР: данных о пострадавших при землетрясении в Турции российских туристах не поступало

© AP Photo / IHA agencyПоследствия землетрясения в Адане, Турция
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / IHA agency
Последствия землетрясения в Адане, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Данных о пострадавших в ходе землетрясения на юго-востоке Турции российских туристах не поступало, сообщило Минэкономразвития РФ.
"По оперативной информации туроператоров и посольства России в Турции данных о пострадавших российских туристах в ходе землетрясения на юго-востоке Турции не поступало", - говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:24
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
 
ТуризмТурцияРоссияСирияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Сильное землетрясение в Турции и СирииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала