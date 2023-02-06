https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849990912.html
В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции
В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции
Данных о пострадавших в ходе землетрясения на юго-востоке Турции российских туристах не поступало, сообщило Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:16
2023-02-06T12:16
2023-02-06T13:26
турция
россия
сирия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сильное землетрясение в турции и сирии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Данных о пострадавших в ходе землетрясения на юго-востоке Турции российских туристах не поступало, сообщило Минэкономразвития РФ. "По оперативной информации туроператоров и посольства России в Турции данных о пострадавших российских туристах в ходе землетрясения на юго-востоке Турции не поступало", - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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турция, россия, сирия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сильное землетрясение в турции и сирии, новости - туризм
Турция, Россия, Сирия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Туризм, Новости - Туризм
12:16 06.02.2023 (обновлено: 13:26 06.02.2023)
В МЭР не поступало данных о пострадавших россиянах в землетрясении в Турции
МЭР: данных о пострадавших при землетрясении в Турции российских туристах не поступало