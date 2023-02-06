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В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения
В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:11
2023-02-06T12:11
в мире
турция
хулуси акар
землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения. "Как вооруженные силы, мы продолжаем наши усилия по определению ущерба и потерь. К сожалению, у нас трое погибших и раненые. Мы снова проводим опросы в наших войсках", - приводит слова Акара Twitter агентства Anadolu. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По информации Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
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в мире, турция, хулуси акар, землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хулуси Акар, Землетрясение в Турции и Сирии
12:11 06.02.2023
 
В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения

Министр обороны Турции Акар сообщил о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения

© AP Photo / IHA agencyПоследствия землетрясения в Адане, Турция
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / IHA agency
Последствия землетрясения в Адане, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения.
"Как вооруженные силы, мы продолжаем наши усилия по определению ущерба и потерь. К сожалению, у нас трое погибших и раненые. Мы снова проводим опросы в наших войсках", - приводит слова Акара Twitter агентства Anadolu.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По информации Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
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В миреТурцияХулуси АкарЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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