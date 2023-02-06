https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849989452.html
В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения
В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:11
2023-02-06T12:11
2023-02-06T12:11
в мире
турция
хулуси акар
землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения. "Как вооруженные силы, мы продолжаем наши усилия по определению ущерба и потерь. К сожалению, у нас трое погибших и раненые. Мы снова проводим опросы в наших войсках", - приводит слова Акара Twitter агентства Anadolu. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По информации Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, хулуси акар, землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хулуси Акар, Землетрясение в Турции и Сирии
В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения
Министр обороны Турции Акар сообщил о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения