https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849989452.html

В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения

В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции сообщили о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:11

2023-02-06T12:11

2023-02-06T12:11

в мире

турция

хулуси акар

землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели троих военнослужащих в зоне землетрясения. "Как вооруженные силы, мы продолжаем наши усилия по определению ущерба и потерь. К сожалению, у нас трое погибших и раненые. Мы снова проводим опросы в наших войсках", - приводит слова Акара Twitter агентства Anadolu. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По информации Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, хулуси акар, землетрясение в турции и сирии