10:51 06.02.2023 (обновлено: 10:56 06.02.2023)
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения
Путин направил Эрдогану соболезнования из-за многочисленных жертв землетрясения в Турции
© AP Photo / IHA agencyПоследствия землетрясения в Адане, Турция
© AP Photo / IHA agency
Последствия землетрясения в Адане, Турция
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения, он отметил, что Москва готова оказать необходимую помощь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - говорится в телеграмме.