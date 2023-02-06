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Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения, он отметил,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:51
2023-02-06T10:56
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
россия
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения, он отметил, что Москва готова оказать необходимую помощь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - говорится в телеграмме.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, россия, землетрясение в турции и сирии
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция, Россия, Землетрясение в Турции и Сирии
10:51 06.02.2023 (обновлено: 10:56 06.02.2023)
 
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения

Путин направил Эрдогану соболезнования из-за многочисленных жертв землетрясения в Турции

© AP Photo / IHA agencyПоследствия землетрясения в Адане, Турция
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / IHA agency
Последствия землетрясения в Адане, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения, он отметил, что Москва готова оказать необходимую помощь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - говорится в телеграмме.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:05
В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреТурцияРоссияЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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