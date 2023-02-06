https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849962154.html

Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения

Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения, он отметил,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:51

2023-02-06T10:51

2023-02-06T10:56

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

турция

россия

землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения, он отметил, что Москва готова оказать необходимую помощь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - говорится в телеграмме.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, россия, землетрясение в турции и сирии