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НАТО поможет Турции, пострадавшей от землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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НАТО поможет Турции, пострадавшей от землетрясения
НАТО поможет Турции, пострадавшей от землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
НАТО поможет Турции, пострадавшей от землетрясения
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в срочном порядке мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:48
2023-02-06T10:48
в мире
турция
йенс столтенберг
нато
сильное землетрясение в турции и сирии
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в срочном порядке мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639. "Выражаем полную солидарность с нашим союзником Турцией в связи с этим ужасным землетрясением. Я нахожусь в контакте с президентом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, союзники по НАТО сейчас мобилизуют поддержку", - написал Столтенберг в Twitter.
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в мире, турция, йенс столтенберг, нато, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Йенс Столтенберг, НАТО, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
10:48 06.02.2023
 
НАТО поможет Турции, пострадавшей от землетрясения

Генсек НАТО Столтенберг: альянс мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции

© AP Photo / IHA agencyСпасатели на месте землетрясения в Турции
Спасатели на месте землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / IHA agency
Спасатели на месте землетрясения в Турции
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в срочном порядке мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
"Выражаем полную солидарность с нашим союзником Турцией в связи с этим ужасным землетрясением. Я нахожусь в контакте с президентом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, союзники по НАТО сейчас мобилизуют поддержку", - написал Столтенберг в Twitter.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреТурцияЙенс СтолтенбергНАТОСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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