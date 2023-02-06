https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849961465.html
НАТО поможет Турции, пострадавшей от землетрясения
НАТО поможет Турции, пострадавшей от землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
НАТО поможет Турции, пострадавшей от землетрясения
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в срочном порядке мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:48
2023-02-06T10:48
2023-02-06T10:48
в мире
турция
йенс столтенберг
нато
сильное землетрясение в турции и сирии
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в срочном порядке мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639. "Выражаем полную солидарность с нашим союзником Турцией в связи с этим ужасным землетрясением. Я нахожусь в контакте с президентом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, союзники по НАТО сейчас мобилизуют поддержку", - написал Столтенберг в Twitter.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, йенс столтенберг, нато, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Йенс Столтенберг, НАТО, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
НАТО поможет Турции, пострадавшей от землетрясения
Генсек НАТО Столтенберг: альянс мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции