https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849935050.html

Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции

Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023

Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции

Корреспондент Sputnik Arabic Семахир Кавукоглу осталась без дома из-за разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, ситуация усугубляется сильными... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:58

2023-02-06T08:58

2023-02-06T08:58

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

sputnik arabic

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Корреспондент Sputnik Arabic Семахир Кавукоглу осталась без дома из-за разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, ситуация усугубляется сильными осадками, рассказала она РИА Новости. "Мой дом в городе Антакья полностью разрушился из-за землетрясения. Мы с семьей сейчас на улице. Связь плохо работает, передвигаться тяжело из-за дождей", - сообщила она. По ее словам, рядом разрушился семиэтажный дом, из-под завалов слышны просьбы людей о помощи. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849932381.html

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934382.html

турция

кахраманмараш

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, sputnik arabic, сильное землетрясение в турции и сирии