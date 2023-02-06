https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849935050.html
Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции
Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции
Корреспондент Sputnik Arabic Семахир Кавукоглу осталась без дома из-за разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, ситуация усугубляется сильными... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:58
2023-02-06T08:58
2023-02-06T08:58
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
sputnik arabic
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Корреспондент Sputnik Arabic Семахир Кавукоглу осталась без дома из-за разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, ситуация усугубляется сильными осадками, рассказала она РИА Новости. "Мой дом в городе Антакья полностью разрушился из-за землетрясения. Мы с семьей сейчас на улице. Связь плохо работает, передвигаться тяжело из-за дождей", - сообщила она. По ее словам, рядом разрушился семиэтажный дом, из-под завалов слышны просьбы людей о помощи. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849932381.html
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кахраманмараш, сирия, sputnik arabic, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Sputnik Arabic, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции
Корреспондент Sputnik Arabic Кавукоглу осталась без дома из-за землетрясения в Турции
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Корреспондент Sputnik Arabic Семахир Кавукоглу осталась без дома из-за разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, ситуация усугубляется сильными осадками, рассказала она РИА Новости.
"Мой дом в городе Антакья полностью разрушился из-за землетрясения. Мы с семьей сейчас на улице. Связь плохо работает, передвигаться тяжело из-за дождей", - сообщила она.
По ее словам, рядом разрушился семиэтажный дом, из-под завалов слышны просьбы людей о помощи.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.