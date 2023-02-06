Рейтинг@Mail.ru
Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849935050.html
Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции
Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции
Корреспондент Sputnik Arabic Семахир Кавукоглу осталась без дома из-за разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, ситуация усугубляется сильными... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:58
2023-02-06T08:58
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
sputnik arabic
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Корреспондент Sputnik Arabic Семахир Кавукоглу осталась без дома из-за разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, ситуация усугубляется сильными осадками, рассказала она РИА Новости. "Мой дом в городе Антакья полностью разрушился из-за землетрясения. Мы с семьей сейчас на улице. Связь плохо работает, передвигаться тяжело из-за дождей", - сообщила она. По ее словам, рядом разрушился семиэтажный дом, из-под завалов слышны просьбы людей о помощи. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849932381.html
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934382.html
турция
кахраманмараш
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, кахраманмараш, сирия, sputnik arabic, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Sputnik Arabic, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
08:58 06.02.2023
 
Корреспондент Sputnik Arabic осталась без дома из-за землетрясения в Турции

Корреспондент Sputnik Arabic Кавукоглу осталась без дома из-за землетрясения в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Корреспондент Sputnik Arabic Семахир Кавукоглу осталась без дома из-за разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, ситуация усугубляется сильными осадками, рассказала она РИА Новости.
"Мой дом в городе Антакья полностью разрушился из-за землетрясения. Мы с семьей сейчас на улице. Связь плохо работает, передвигаться тяжело из-за дождей", - сообщила она.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:30
В Турции затрудняются назвать точное число жертв в эпицентре землетрясения
По ее словам, рядом разрушился семиэтажный дом, из-под завалов слышны просьбы людей о помощи.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:51
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде
 
В миреТурцияКахраманмарашСирияSputnik ArabicСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала