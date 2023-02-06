https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934617.html
Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения
Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения
Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди российских граждан в этой стране в связи с разрушительным землетрясением, РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:53
2023-02-06T08:53
2023-02-06T08:53
в мире
сирия
дамаск (город)
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846588232_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_332f7f173a8952ca58d0d637fc65843e.jpg
ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди российских граждан в этой стране в связи с разрушительным землетрясением, сообщил в понедельник РИА Новости посол России в Дамаске Александр Ефимов. "В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет", - отметил посол. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек, пострадали более 500.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933680.html
сирия
дамаск (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846588232_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_ebbeea56461e3b6dd0e0115a9e2fed15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город), россия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения
Посол в Сирии Ефимов: данные о пострадавших россиянах при землетрясении пока не поступали