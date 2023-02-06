https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934617.html

Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения

Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения

Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди российских граждан в этой стране в связи с разрушительным землетрясением, РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:53

2023-02-06T08:53

2023-02-06T08:53

в мире

сирия

дамаск (город)

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

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ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди российских граждан в этой стране в связи с разрушительным землетрясением, сообщил в понедельник РИА Новости посол России в Дамаске Александр Ефимов. "В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет", - отметил посол. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек, пострадали более 500.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933680.html

сирия

дамаск (город)

россия

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в мире, сирия, дамаск (город), россия, сильное землетрясение в турции и сирии