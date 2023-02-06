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Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения
Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения
Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди российских граждан в этой стране в связи с разрушительным землетрясением, РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:53
2023-02-06T08:53
в мире
сирия
дамаск (город)
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
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ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди российских граждан в этой стране в связи с разрушительным землетрясением, сообщил в понедельник РИА Новости посол России в Дамаске Александр Ефимов. "В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет", - отметил посол. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек, пострадали более 500.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933680.html
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в мире, сирия, дамаск (город), россия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
08:53 06.02.2023
 
Посольство в Сирии не получало данных о россиянах среди жертв землетрясения

Посол в Сирии Ефимов: данные о пострадавших россиянах при землетрясении пока не поступали

© AP Photo / Hawar News AgencyНа месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Hawar News Agency
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди российских граждан в этой стране в связи с разрушительным землетрясением, сообщил в понедельник РИА Новости посол России в Дамаске Александр Ефимов.
"В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет", - отметил посол.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек, пострадали более 500.
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В миреСирияДамаск (город)РоссияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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