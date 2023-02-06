https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849927286.html

В турецком Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек

В турецком Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек - РИА Новости, 06.02.2023

В турецком Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек

Шесть человек погибли, 79 ранены, семь зданий обрушились после землетрясения в турецком Диярбакыре, сообщил губернатор региона Али Ихсан Су. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T07:25

2023-02-06T07:25

2023-02-06T08:33

диярбакыр

в мире

кахраманмараш

сирия

землетрясение в турции и сирии

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Шесть человек погибли, 79 ранены, семь зданий обрушились после землетрясения в турецком Диярбакыре, сообщил губернатор региона Али Ихсан Су. "В результате землетрясения обрушилось 7 зданий. Шесть граждан погибли, 79 граждан получили ранения. 12 граждан были спасены из-под завалов", - приводит слова губернатора телеканал trt haber. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849923192.html

диярбакыр

кахраманмараш

сирия

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