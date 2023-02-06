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В турецком Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек - РИА Новости, 06.02.2023
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В турецком Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек
В турецком Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек - РИА Новости, 06.02.2023
В турецком Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек
Шесть человек погибли, 79 ранены, семь зданий обрушились после землетрясения в турецком Диярбакыре, сообщил губернатор региона Али Ихсан Су. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T07:25
2023-02-06T08:33
диярбакыр
в мире
кахраманмараш
сирия
землетрясение в турции и сирии
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Шесть человек погибли, 79 ранены, семь зданий обрушились после землетрясения в турецком Диярбакыре, сообщил губернатор региона Али Ихсан Су. "В результате землетрясения обрушилось 7 зданий. Шесть граждан погибли, 79 граждан получили ранения. 12 граждан были спасены из-под завалов", - приводит слова губернатора телеканал trt haber. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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диярбакыр, в мире, кахраманмараш, сирия, землетрясение в турции и сирии, сильное землетрясение в турции и сирии
Диярбакыр, В мире, Кахраманмараш, Сирия, Землетрясение в Турции и Сирии, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
07:25 06.02.2023 (обновлено: 08:33 06.02.2023)
 
В турецком Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек

Губернатор региона Ихсан Су: в Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек

© РИА Новости / Илона ГоловинаТурецкая скорая помощь
Турецкая скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Илона Головина
Турецкая скорая помощь. Архивное фото
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Шесть человек погибли, 79 ранены, семь зданий обрушились после землетрясения в турецком Диярбакыре, сообщил губернатор региона Али Ихсан Су.
"В результате землетрясения обрушилось 7 зданий. Шесть граждан погибли, 79 граждан получили ранения. 12 граждан были спасены из-под завалов", - приводит слова губернатора телеканал trt haber.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 05:59
Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
 
ДиярбакырВ миреКахраманмарашСирияЗемлетрясение в Турции и СирииСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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