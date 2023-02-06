https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849925018.html

В турецкой Малатье в результате землетрясения обрушились 130 зданий

В турецкой Малатье в результате землетрясения обрушились 130 зданий - РИА Новости, 06.02.2023

В турецкой Малатье в результате землетрясения обрушились 130 зданий

В турецкой Малатье 130 зданий обрушились в результате землетрясения, из-под завалов извлечены тела трех погибших, сообщил губернатор региона Хулуси Шахин. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T06:52

2023-02-06T06:52

2023-02-06T07:29

землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

кахраманмараш

сирия

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. В турецкой Малатье 130 зданий обрушились в результате землетрясения, из-под завалов извлечены тела трех погибших, сообщил губернатор региона Хулуси Шахин.Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."После землетрясения в регионе обрушилось 130 зданий, имеется более 100 раненых, из-под завалов извлечены тела трех человек", - приводит слова губернатора агентство Anadolu.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849924602.html

турция

кахраманмараш

сирия

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землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, кахраманмараш, сирия