https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849925018.html
В турецкой Малатье в результате землетрясения обрушились 130 зданий
В турецкой Малатье в результате землетрясения обрушились 130 зданий - РИА Новости, 06.02.2023
В турецкой Малатье в результате землетрясения обрушились 130 зданий
В турецкой Малатье 130 зданий обрушились в результате землетрясения, из-под завалов извлечены тела трех погибших, сообщил губернатор региона Хулуси Шахин. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T06:52
2023-02-06T06:52
2023-02-06T07:29
землетрясение в турции и сирии
турция
в мире
кахраманмараш
сирия
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. В турецкой Малатье 130 зданий обрушились в результате землетрясения, из-под завалов извлечены тела трех погибших, сообщил губернатор региона Хулуси Шахин.Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."После землетрясения в регионе обрушилось 130 зданий, имеется более 100 раненых, из-под завалов извлечены тела трех человек", - приводит слова губернатора агентство Anadolu.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849924602.html
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землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, кахраманмараш, сирия
Землетрясение в Турции и Сирии, Турция, В мире, Кахраманмараш, Сирия
06:52 06.02.2023 (обновлено: 07:29 06.02.2023)
В турецкой Малатье в результате землетрясения обрушились 130 зданий
Губернатор Малатьи Шахин: в результате землетрясения в городе обрушились 130 зданий