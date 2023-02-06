https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849924602.html

В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек

В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек - РИА Новости, 06.02.2023

В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек

Землетрясение привело к гибели пяти человек в турецкой провинции Османийе, сообщил губернатор Эрдинч Йылмаз. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T06:29

2023-02-06T06:29

2023-02-06T06:43

кахраманмараш

в мире

землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение привело к гибели пяти человек в турецкой провинции Османийе, сообщил губернатор Эрдинч Йылмаз. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17, очаг которого залегал в провинции Кахраманмараш, привел к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы как минимум четыре афтершока. "В результате землетрясения обрушились 34 здания, погибли пять человек", - сообщил Йылмаз телеканалу TRT.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849923192.html

кахраманмараш

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кахраманмараш, в мире, землетрясение в турции и сирии