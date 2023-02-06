https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849924602.html
В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек
В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек - РИА Новости, 06.02.2023
В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек
Землетрясение привело к гибели пяти человек в турецкой провинции Османийе, сообщил губернатор Эрдинч Йылмаз. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T06:29
2023-02-06T06:29
2023-02-06T06:43
кахраманмараш
в мире
землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение привело к гибели пяти человек в турецкой провинции Османийе, сообщил губернатор Эрдинч Йылмаз. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17, очаг которого залегал в провинции Кахраманмараш, привел к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы как минимум четыре афтершока. "В результате землетрясения обрушились 34 здания, погибли пять человек", - сообщил Йылмаз телеканалу TRT.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849923192.html
кахраманмараш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кахраманмараш, в мире, землетрясение в турции и сирии
Кахраманмараш, В мире, Землетрясение в Турции и Сирии
06:29 06.02.2023 (обновлено: 06:43 06.02.2023)
В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек
Губернатор Йылмаз: землетрясение привело к гибели пяти человек в провинции Османийе