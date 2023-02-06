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В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек - РИА Новости, 06.02.2023
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В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек
В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек - РИА Новости, 06.02.2023
В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек
Землетрясение привело к гибели пяти человек в турецкой провинции Османийе, сообщил губернатор Эрдинч Йылмаз. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T06:29
2023-02-06T06:43
кахраманмараш
в мире
землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение привело к гибели пяти человек в турецкой провинции Османийе, сообщил губернатор Эрдинч Йылмаз. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17, очаг которого залегал в провинции Кахраманмараш, привел к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы как минимум четыре афтершока. "В результате землетрясения обрушились 34 здания, погибли пять человек", - сообщил Йылмаз телеканалу TRT.
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кахраманмараш, в мире, землетрясение в турции и сирии
Кахраманмараш, В мире, Землетрясение в Турции и Сирии
06:29 06.02.2023 (обновлено: 06:43 06.02.2023)
 
В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек

Губернатор Йылмаз: землетрясение привело к гибели пяти человек в провинции Османийе

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение привело к гибели пяти человек в турецкой провинции Османийе, сообщил губернатор Эрдинч Йылмаз.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17, очаг которого залегал в провинции Кахраманмараш, привел к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы как минимум четыре афтершока.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 05:59
Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения
"В результате землетрясения обрушились 34 здания, погибли пять человек", - сообщил Йылмаз телеканалу TRT.
 
КахраманмарашВ миреЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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