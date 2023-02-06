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Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения
Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ряд ведомств, в том числе спасатели, начали устранять последствия землетрясения на юго-востоке страны. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T05:59
2023-02-06T06:04
землетрясение в турции и сирии
турция
кахраманмараш
в мире
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ряд ведомств, в том числе спасатели, начали устранять последствия землетрясения на юго-востоке страны.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17, очаг которого залегал в провинции Кахраманмараш, привел к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы как минимум четыре афтершока.Президент пожелал гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое ощущалось во многих частях Турции, скорее оправиться от пережитого."Поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Министерства внутренних дел и здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), губернаторы провинций и все другие ведомства быстро начали работу. Мы координируем работу, начатую после землетрясения", - написал Эрдоган в Telegram."Надеюсь, что мы все вместе переживем эту катастрофу в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом", - написал Эрдоган.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849922139.html
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землетрясение в турции и сирии, турция, кахраманмараш, в мире
Землетрясение в Турции и Сирии, Турция, Кахраманмараш, В мире
05:59 06.02.2023 (обновлено: 06:04 06.02.2023)
 
Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения

Эрдоган: МВД , минздрав и спасатели начали устранять последствия землетрясения в Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ряд ведомств, в том числе спасатели, начали устранять последствия землетрясения на юго-востоке страны.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17, очаг которого залегал в провинции Кахраманмараш, привел к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы как минимум четыре афтершока.
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Президент пожелал гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое ощущалось во многих частях Турции, скорее оправиться от пережитого.
"Поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Министерства внутренних дел и здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), губернаторы провинций и все другие ведомства быстро начали работу. Мы координируем работу, начатую после землетрясения", - написал Эрдоган в Telegram.
"Надеюсь, что мы все вместе переживем эту катастрофу в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом", - написал Эрдоган.
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Землетрясение в Турции и СирииТурцияКахраманмарашВ мире
 
 
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