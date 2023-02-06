https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849923192.html

Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения

Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ряд ведомств, в том числе спасатели, начали устранять последствия землетрясения на юго-востоке страны. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T05:59

2023-02-06T05:59

2023-02-06T06:04

землетрясение в турции и сирии

турция

кахраманмараш

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_480:105:2754:1384_1920x0_80_0_0_bc4b466a2f9467e32f83fd64fbfca188.jpg

СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ряд ведомств, в том числе спасатели, начали устранять последствия землетрясения на юго-востоке страны.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17, очаг которого залегал в провинции Кахраманмараш, привел к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы как минимум четыре афтершока.Президент пожелал гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое ощущалось во многих частях Турции, скорее оправиться от пережитого."Поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Министерства внутренних дел и здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), губернаторы провинций и все другие ведомства быстро начали работу. Мы координируем работу, начатую после землетрясения", - написал Эрдоган в Telegram."Надеюсь, что мы все вместе переживем эту катастрофу в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом", - написал Эрдоган.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849922139.html

https://ria.ru/20230205/zemletryasenie-1849810368.html

турция

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

землетрясение в турции и сирии, турция, кахраманмараш, в мире