https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849922637.html

В сирийском Алеппо из-за землетрясения обрушилось множество зданий

В сирийском Алеппо из-за землетрясения обрушилось множество зданий - РИА Новости, 06.02.2023

В сирийском Алеппо из-за землетрясения обрушилось множество зданий

Множество зданий обрушилось в результате землетрясения в некоторых районах города Алеппо на севере Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал "Сурия". РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T05:43

2023-02-06T05:43

2023-02-06T05:43

в мире

алеппо

сирия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

хама (мухафаза)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Множество зданий обрушилось в результате землетрясения в некоторых районах города Алеппо на севере Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал "Сурия". Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что частично обрушились несколько зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме. На месте работают пожарные и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов. Ранее источник РИА Новости сообщил о частичном разрушении нескольких жилых зданий в пригороде Латакии в Сирии. Газета "Аль-Ватан" написала, что "сильные подземные толчки почувствовали жители Дамаска и Латакии". Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп.

https://ria.ru/20230205/zemletryasenie-1849810368.html

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), хама (мухафаза)