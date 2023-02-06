https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849922637.html
В сирийском Алеппо из-за землетрясения обрушилось множество зданий
В сирийском Алеппо из-за землетрясения обрушилось множество зданий - РИА Новости, 06.02.2023
В сирийском Алеппо из-за землетрясения обрушилось множество зданий
Множество зданий обрушилось в результате землетрясения в некоторых районах города Алеппо на севере Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал "Сурия". РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T05:43
2023-02-06T05:43
2023-02-06T05:43
в мире
алеппо
сирия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
хама (мухафаза)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Множество зданий обрушилось в результате землетрясения в некоторых районах города Алеппо на севере Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал "Сурия". Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что частично обрушились несколько зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме. На месте работают пожарные и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов. Ранее источник РИА Новости сообщил о частичном разрушении нескольких жилых зданий в пригороде Латакии в Сирии. Газета "Аль-Ватан" написала, что "сильные подземные толчки почувствовали жители Дамаска и Латакии". Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп.
https://ria.ru/20230205/zemletryasenie-1849810368.html
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в мире, алеппо, сирия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), хама (мухафаза)
В мире, Алеппо, Сирия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Хама (мухафаза)
В сирийском Алеппо из-за землетрясения обрушилось множество зданий
В ряде районов сирийского Алеппо из-за землетрясения обрушилось множество зданий