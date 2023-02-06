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СМИ: в турецком Газиантепе в результате землетрясения произошли разрушения - РИА Новости, 06.02.2023
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СМИ: в турецком Газиантепе в результате землетрясения произошли разрушения
СМИ: в турецком Газиантепе в результате землетрясения произошли разрушения - РИА Новости, 06.02.2023
СМИ: в турецком Газиантепе в результате землетрясения произошли разрушения
Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в шести регионах Турции, толчки также зафиксированы в соседней Сирии, в многих городах имеются разрушения, есть... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T05:18
2023-02-06T07:39
в мире
кахраманмараш
землетрясение в турции и сирии
латакия (мухафаза)
сирия
сулейман сойлу
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АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в шести регионах Турции, толчки также зафиксированы в соседней Сирии, в многих городах имеются разрушения, есть погибшие.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 01.17 по времени UTC (04.17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.В городе Шанлыурфа, по словам местного мэра, обрушились 16 зданий, жертвами стали 15 человек. В провинции Османийе, по предварительным данным, рухнули 34 здания, погибли пять человек, а Малатье — 130 зданий, найдены тела трех погибших.Обрушения также произошли в Кахраманмараше, Адыямане, Диярбакыре и Малатье, передает телеканал NTV.По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 22 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6 балла.Как сообщил глава МВД Сулейман Сойлу, из-за землетрясения сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий запрос на международную помощь. По словам президента Тайипа Эрдогана, спасатели уже начали устранять последствия стихии.Сильные разрушения также наблюдаются в соседней Сирии. Как передает государственный телеканал "Сурия", в некоторых районах города Алеппо на севере страны обрушилось множество зданий. Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что частично обрушились несколько зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме. На месте работают пожарные и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов.Кроме того, как сообщил источник РИА Новости, в пригороде Латакии в Сирии обрушилось здание, еще несколько повреждены. "Жители города и некоторых поселений рядом вышли на улицы, боясь, что их дома обрушатся из-за подземных толчков", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20230130/zemletryasenie-1848448078.html
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в мире, кахраманмараш, землетрясение в турции и сирии, латакия (мухафаза), сирия, сулейман сойлу
В мире, Кахраманмараш, Землетрясение в Турции и Сирии, Латакия (мухафаза), Сирия, Сулейман Сойлу
05:18 06.02.2023 (обновлено: 07:39 06.02.2023)
 
СМИ: в турецком Газиантепе в результате землетрясения произошли разрушения

В результате сильного землетрясения в Турции и Сирии есть погибшие, имеются разрушения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Последствия землетрясения в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в шести регионах Турции, толчки также зафиксированы в соседней Сирии, в многих городах имеются разрушения, есть погибшие.
"Землетрясение магнитудой 7,4 в центре Кахраманмараш-Пазарчик, произошедшее в 04.17 (совпадает с мск), интенсивно ощущалось в близлежащих провинциях, особенно в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе", - говорится в заявлении управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 01.17 по времени UTC (04.17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
В городе Шанлыурфа, по словам местного мэра, обрушились 16 зданий, жертвами стали 15 человек. В провинции Османийе, по предварительным данным, рухнули 34 здания, погибли пять человек, а Малатье — 130 зданий, найдены тела трех погибших.
Обрушения также произошли в Кахраманмараше, Адыямане, Диярбакыре и Малатье, передает телеканал NTV.
По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 22 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6 балла.
Как сообщил глава МВД Сулейман Сойлу, из-за землетрясения сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий запрос на международную помощь. По словам президента Тайипа Эрдогана, спасатели уже начали устранять последствия стихии.
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Сильные разрушения также наблюдаются в соседней Сирии. Как передает государственный телеканал "Сурия", в некоторых районах города Алеппо на севере страны обрушилось множество зданий. Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что частично обрушились несколько зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме. На месте работают пожарные и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов.
Кроме того, как сообщил источник РИА Новости, в пригороде Латакии в Сирии обрушилось здание, еще несколько повреждены. "Жители города и некоторых поселений рядом вышли на улицы, боясь, что их дома обрушатся из-за подземных толчков", - сказал собеседник агентства.
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В миреКахраманмарашЗемлетрясение в Турции и СирииЛатакия (мухафаза)СирияСулейман Сойлу
 
 
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