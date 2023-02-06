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В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5 - РИА Новости, 06.02.2023
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В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5
В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5 - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T04:44
2023-02-06T10:51
в мире
газиантеп
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение зафиксировано в 01:17 по времени UTC (04:17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает один миллион человек. Очаг залегал на глубине десять километров.
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в мире, газиантеп, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Газиантеп, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
04:44 06.02.2023 (обновлено: 10:51 06.02.2023)
 
В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5

В Турции в окрестностях города Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5

© AP Photo / Depo PhotosПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Depo Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, землетрясение зафиксировано в 01:17 по времени UTC (04:17 мск).
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Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает один миллион человек. Очаг залегал на глубине десять километров.
 
В миреГазиантепТурцияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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