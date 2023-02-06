https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849921532.html

В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5

В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5 - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T04:44

2023-02-06T04:44

2023-02-06T10:51

в мире

газиантеп

турция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849935989_0:156:1422:956_1920x0_80_0_0_a779a6e394add9c25c20b946b1c8aa8d.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение зафиксировано в 01:17 по времени UTC (04:17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает один миллион человек. Очаг залегал на глубине десять километров.

https://ria.ru/20230205/kamchatka-1849807815.html

газиантеп

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, газиантеп, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии