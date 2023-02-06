https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849921532.html
В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5
В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5 - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T04:44
2023-02-06T04:44
2023-02-06T10:51
в мире
газиантеп
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение зафиксировано в 01:17 по времени UTC (04:17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает один миллион человек. Очаг залегал на глубине десять километров.
https://ria.ru/20230205/kamchatka-1849807815.html
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в мире, газиантеп, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Газиантеп, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
04:44 06.02.2023 (обновлено: 10:51 06.02.2023)
В Турции под городом Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5
В Турции в окрестностях города Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5