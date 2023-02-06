https://ria.ru/20230206/zaderzhanie-1849940162.html

В Башкирии задержанный мужчина погиб, выпрыгнув из машины полиции

В Башкирии задержанный мужчина погиб, выпрыгнув из машины полиции - РИА Новости, 06.02.2023

В Башкирии задержанный мужчина погиб, выпрыгнув из машины полиции

Мужчина, задержанный по подозрению в наркоторговле в Башкирии, при попытке побега выпрыгнул из полицейской машины, попал под колеса встречной иномарки и умер в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:14

2023-02-06T09:14

2023-02-06T09:14

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 6 фев – РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в наркоторговле в Башкирии, при попытке побега выпрыгнул из полицейской машины, попал под колеса встречной иномарки и умер в больнице, сообщили РИА Новости в МВД по региону. В ведомстве рассказали, что 3 февраля полицейские по Гафурийскому району задержали в селе Красноусольском по подозрению в наркопреступлении 35-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. "При доставлении злоумышленника в местный отдел полиции он открыл пассажирскую дверь и выпрыгнул из машины, попытавшись скрыться. При этом задержанный был сбит встречной автомашиной. Пострадавший был доставлен в местную больницу, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении МВД по Башкирии. Идет проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, добавили в полиции.

https://ria.ru/20221019/ubiystvo-1825066549.html

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан