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В Башкирии задержанный мужчина погиб, выпрыгнув из машины полиции - РИА Новости, 06.02.2023
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В Башкирии задержанный мужчина погиб, выпрыгнув из машины полиции
В Башкирии задержанный мужчина погиб, выпрыгнув из машины полиции - РИА Новости, 06.02.2023
В Башкирии задержанный мужчина погиб, выпрыгнув из машины полиции
Мужчина, задержанный по подозрению в наркоторговле в Башкирии, при попытке побега выпрыгнул из полицейской машины, попал под колеса встречной иномарки и умер в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:14
2023-02-06T09:14
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 6 фев – РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в наркоторговле в Башкирии, при попытке побега выпрыгнул из полицейской машины, попал под колеса встречной иномарки и умер в больнице, сообщили РИА Новости в МВД по региону. В ведомстве рассказали, что 3 февраля полицейские по Гафурийскому району задержали в селе Красноусольском по подозрению в наркопреступлении 35-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. "При доставлении злоумышленника в местный отдел полиции он открыл пассажирскую дверь и выпрыгнул из машины, попытавшись скрыться. При этом задержанный был сбит встречной автомашиной. Пострадавший был доставлен в местную больницу, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении МВД по Башкирии. Идет проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, добавили в полиции.
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республика башкортостан
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происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
09:14 06.02.2023
 
В Башкирии задержанный мужчина погиб, выпрыгнув из машины полиции

Задержанный в Башкирии выпрыгнул из машины полиции и умер под колесами встречной иномарки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский за рулем служебного автомобиля
Полицейский за рулем служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский за рулем служебного автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 фев – РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в наркоторговле в Башкирии, при попытке побега выпрыгнул из полицейской машины, попал под колеса встречной иномарки и умер в больнице, сообщили РИА Новости в МВД по региону.
В ведомстве рассказали, что 3 февраля полицейские по Гафурийскому району задержали в селе Красноусольском по подозрению в наркопреступлении 35-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
"При доставлении злоумышленника в местный отдел полиции он открыл пассажирскую дверь и выпрыгнул из машины, попытавшись скрыться. При этом задержанный был сбит встречной автомашиной. Пострадавший был доставлен в местную больницу, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении МВД по Башкирии.
Идет проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, добавили в полиции.
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