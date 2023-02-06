https://ria.ru/20230206/zabastovka-1850154885.html

В парижском регионе из-за забастовок будет нарушено движение поездов

В парижском регионе из-за забастовок будет нарушено движение поездов - РИА Новости, 06.02.2023

В парижском регионе из-за забастовок будет нарушено движение поездов

Движение поездов метро и электричек в столичном регионе Иль-де-Франс во вторник будет сильно нарушено из-за забастовок против пенсионной реформы, сообщает... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:38

2023-02-06T22:38

2023-02-06T22:38

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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Движение поездов метро и электричек в столичном регионе Иль-де-Франс во вторник будет сильно нарушено из-за забастовок против пенсионной реформы, сообщает Автономное агентство парижского транспорта (RATP). Сообщается, что движение будет "сильно нарушено", однако ни одна линия метро не будет закрыта полностью. "Вследствие межпрофессиональной забастовки 7 февраля движение будет сильно нарушено в метро и пригородных электричках RER", - сообщает транспортный оператор. На большинстве веток метро будет обеспечено движение каждого третьего поезда. Будет ходить каждая вторая электричка RER. Ранее профсоюзы RATP объявили, что призывают всех сотрудников бастовать против пенсионной реформы 7 и 11 февраля. Также забастовку объявили сотрудники Национальной компании железных дорог SNCF. Каждый второй скоростной поезд TGV и OUIGO будет отменен, в том числе, на международных направлениях. Будет курсировать лишь треть региональных поездов TER. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже.

https://ria.ru/20230201/zabastovki-1849028324.html

https://ria.ru/20230201/zabastovka-1849002506.html

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в мире, париж, франция, иль-де-франс, элизабет борн, sncf