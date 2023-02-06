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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/yasinovataya-1850134141.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 19.30 выпустили еще восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:50
2023-02-06T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 выпустили еще восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
19:50 06.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Ясиноватой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 выпустили еще восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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